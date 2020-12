Québec busca brasileiros para curso de intercâmbio em universidades

A cidade de Québec está em busca de brasileiros para cursos de intercâmbio em universidades locais. O objetivo é que os estudantes desenvolvam pesquisas de mestrado e doutorado na Université Laval, que recebe 7 mil estrangeiros entre 43 mil alunos por ano, ou no Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), conhecido por formar cientistas em setores relacionados ao meio ambiente e às telecomunicações. As duas instituições de ensino do Canadá podem conceder bolsa de estudos aos pesquisadores.

Se você planeja ir ao Canadá, veja dicas grátis e completas de Toronto, de Montréal e de Vancouver e confira ainda hotéis em Toronto e hotéis em Vancouver. Leia também sobre as comidas típicas do Canadá.

Realizado pela Québec International, agência de desenvolvimento da cidade canadense, o processo busca pesquisadores nos seguintes campos: estudos populacionais (demografia e sociologia); ciências da água; ciências da terra; ciências da saúde (biologia celular e molecular; epidemiologia ou saúde pública; cinesiologia; medicina molecular; microbiologia-imunologia; neurociências; ciências clínicas e biomédicas; e ciências farmacêuticas); e mobilização e transferência de conhecimentos (ciências humanas ou sociais).

Os interessados podem se inscrever até 4 de janeiro de 2021 gratuitamente na página quebecentete.com/pt/estudar-na-cidade-de-quebec/melur2020pt. Quem passar na primeira seleção faz uma entrevista virtual com representantes das instituições entre 1 e 5 de fevereiro.

É possível preencher a ficha de inscrição em inglês, língua oficial do Canadá ao lado do francês. Mas, como o mestrado ou o doutorado será realizado na província francesa do país, o candidato precisa ter um bom nível de francês, além de cumprir os pré-requisitos pedidos em cada programa.

A Québec International promove o desenvolvimento econômico da região. Desde 2008, a agência organiza jornadas de recrutamento de estudantes e trabalhadores qualificados para viverem na cidade canadense e seus arredores. Québec tem a maior taxa de emprego do Canadá: em 2019, 91,2% das pessoas de 24 a 54 anos tinham trabalho. O processo seletivo não exige apresentação de documentos de imigração.

