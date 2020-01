Sea to Sky Gondola reabre em fevereiro entre Vancouver e Whistler

A Sea to Sky Gondola já tem data para reabrir, na rodovia entre Vancouver e Whistler. Após seis meses sem funcionar, os bondinhos voltam a subir e descer em 14 de fevereiro. Num ato de vandalismo, os cabos da atração foram cortados em 10 de agosto de 2019. O fato ocorre, bem cedo, quando o lugar ainda não estava aberto; não houve feridos.

A empresa instalou 30 novas cabines e, antes de receber o público, passará pela inspeção da Technical Safety BC, empresa independente que trabalha com certificações de segurança. A previsão incial da companhia era reabrir a Sea to Sky Gondola na primavera canadense de 2020, mas conseguiu terminar os reparos ainda no inverno. Para o fim de semana de reabertura, o ingresso da Sea to Sky Gondola estará pela metade do preço — comprada na hora, a entrada regularmente custa CAN$ 47,95.

Localizada na rodovia BC-99, também chamada de Sea to Sky, a atração fica um pouco antes da cidade de Squamish, no trajeto de Vancouver rumo a Whistler, nas montanhas. Indicada para a prática de esportes de neve, como esqui e snowshoeing no inverno, ela ganha em visual com o tempo quente, quando o céu costuma ser azul.

Além do meio de elevação que chega à montanha, a Sea to Sky Gondola reúne uma ponte suspensa de 100 metros de comprimento e plataformas de observação. Nesta temporada de calor, a atração ganha uma novidade: a Elevated Tree Walk, estrutura espiral 27 metros acima das árvores.

