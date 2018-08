Shangri-La Toronto faz chá da tarde para crianças

Ursinhos que são mousse de chocolate, pecinhas de montar decorando bolinhos e alces de pelúcia estão no novo chá da tarde que o Shangri-La Toronto passou a oferecer para crianças. Inspirado nas memórias de infância do chef patissier Jolan Thiry e chamado de High Tea Children, o programa infantil inclui doces, salgados e um suco de flor de sabugueiro com framboesa.

Os blocos de construção com que o chef brincava quando pequeno viraram enfeite para o bolo de abóbora do chá da tarde. O urso de mousse de chocolate lembra um animal-símbolo do Canadá, o urso pardo. As gostosuras incluem ainda bolo red velvet, macarons com monstrinhos, biscoitos de chocolate e de mel e sanduíches.

A ideia do hotel é oferecer aos adultos, enquanto eles degustam seu chá da tarde, uma opção para levar as crianças. As delícias criadas pelo chef Thiry são degustadas em um ambiente dedicado à garotada, com direito a livro de colorir e o mascote do hotel, Monty the Moose, em pelúcia.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Disponível o ano todo, diariamente das 14 às 17 horas no Lobby Lounge, o High Tea Children custa 35 dólares canadenses por criança e exige reserva antecipada. A rede de luxo Shangri-La Hotels and Resorts tem dois cinco-estrelas no Canadá, esse em Toronto e outro em Vancouver.

Toronto com criança: passeios e site especial

Quem vai à cidade em família encontra muito o que fazer. Eu já listei aqui 9 passeios para aproveitar Toronto com crianças. A metrópole se preocupa em receber bem a garotada e, para isso, fez até um site de Toronto para crianças, com vídeos e dicas apresentados num formato divertido para a meninada explorar.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube