Spa em Québec abre às margens do Saint-Laurent com brunch aos domingos

Spa é uma delícia em qualquer época do ano e, com o frio que anda fazendo no Canadá, esta novidade certamente entra para a lista de quem se interessa em saber o que fazer em Québec no inverno. Aberto no centro velho da cidade, o Strom Spa Nordique tem ainda uma localização especial: às margens do Saint-Laurent. A rede, que mantém unidades em três cidades da província de Québec (entre elas, Montréal), inaugurou essa em outubro de 2018.

Localizado no Vieux-Québec, o Strom foi construído de frente para o Fleuve Saint-Laurent, principal rio da cidade, que pode ser admirado de muitos pontos do spa, como a piscina aquecida a céu aberto. Os tratamentos de inspiração escandinava exploram os benefícios do choque entre o frio e o quente, alternando esse circuito de contrastes com momentos de descanso em terraços, redes ou lareiras ao ar livre.

Oferece também sessões de termoterapia e refeições balanceadas do bistrô do spa. Aos domingos, tem brunch para famílias e adultos que queiram curtir um café da manhã gourmet acompanhado de massagens especiais. Delicinha, hein. Dá só uma olhada no vídeo feito agora no inverno de Québec no Strom.

