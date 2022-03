Universidade do Canadá dá bolsa de estudos para MBA em Vancouver

Uma bolsa de estudos para fazer MBA numa universidade no Canadá. A University Canada West (UCW), em Vancouver, está concedendo descontos que podem ultrapassar 40% de desconto em alguns casos. Em média, um MBA no Canadá custa CAD$ 50.000 pelos dois anos, de acordo com a Canadá Sem Fronteiras, parceira da UCW que atualmente divulga a bolsa no Brasil.

Para quem se formou em Administração, Economia, Finanças ou Contabilidade, a bolsa de estudos para entrar no curso pode chegar a CAD$ 20.000. Entre as exigências da universidade para concorrer ao benefício estão boas notas na graduação e nível de inglês comprovado por prova de proficiência (IELTS, Toefl ou Duolingo).

Candidatos com formação em outros campos também podem concorrer à bolsa no valor máximo, se tiverem experiência profissional em cargos de gestão e administração. Caso contrário, podem tentar o desconto de ao menos 30%.

Esse programa da UCW é elegível para o visto de trabalho após o curso, o Post Graduate Work Permit (PGWP). Com dois anos, o curso tem disciplinas em oito campos do conhecimento: liderança; marketing e marketing digital; análise de negócios; recursos humanos; consultoria de negócios; empreendedorismo; organizações sem fins lucrativos; e gestão financeira.

Como os profissionais podem não ter experiência em negócios, durante o segundo ano do curso, a UCW oferece muitas disciplinas eletivas. A bolsa da UCW está sendo divulgada no Brasil pela Canadá Sem Fronteiras.

