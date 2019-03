Urso polar no Canadá: onde ver no habitat ou no zoológico de Winnipeg

Urso polar é fofo, aquele bichinho que dá vontade de fazer cuti cuti assim que a gente bate o olho. Pelo menos quando ele é de pelúcia, como o que eu trouxe para nosso filho de uma das viagens ao Canadá. Conny (foi assim que Joaquim o batizou) tem jeitão desse mamífero, congelado na pose que reproduz aquele cativante modo desengonçado de andar desses grandalhões canadenses.

Ver urso polar de verdade é uma das experiências únicas no Canadá, seja participando de uma expedição em seu habitat natural, na pequena Churchill (cidade às margens da Hudson Bay), ou visitando a Journey to Churchill, principal atração do Assiniboine Park Zoo, o zoológico de Winnipeg. O zoológico é uma das atrações turísticas da cidade, ao lado da área chamada de The Forks e do Museu Canadense dos Direitos Humanos.

Eu tive a chance de estar pertinho dos ursos polares no zoo da capital da província de Manitoba, no meu retorno à cidade canadense — conheci a Winnipeg em 2010, numa parada durante a viagem no The Canadian, trem de Toronto a Vancouver. Na segunda visita, fui a uma festa ali num GoMedia, encontro promovido pelo governo do Canadá para mostrar o país e suas novidades para as mídias local e internacional. Como era um evento, não experimentei a Journey to Churchill na sua forma de tour. Mas vi os ursões descansando no ambiente externo do espaço onde vivem e também nadando sobre a minha cabeça num belo túnel azulado, chamado de Sea Ice Passage.

No zoológico de Winnipeg, a paisagem natural do Ártico é recriada na atração Journey to Churchill. Quem faz esse tour imersivo pode ver de perto e conhecer muito sobre espécies e população que vivem no norte do Canadá, com destaque para os ursos polares. A passagem pelo túnel subaquático permite vê-los nadar e brincar. Momento para muitas fotos e vídeos com celulares e câmeras.

Um filme de oito minutos sobre essa região no Ártico pode ser visto na Aurora Borealis Theatre — lembrando que Churchill também é procurada por quem busca ver a Aurora Boreal, as luzes coloridas no céu do inverno canadense. Com cerca de 40.500 metros quadrados, a exposição integra a Canadian Signature Experience Collection, lista da Comissão Canadense de Turismo com experiências únicas do Canadá. O tour dura 90 minutos e exige um grupo de seis pessoas no mínimo para ser realizado.

Onde ver urso polar no habitat natural

A pequena Churchill, distante cerca de 1 mil quilômetros de Winnipeg, é considerada a capital mundial do urso polar. Cerca de 1.000 desses animais se espalham pela tundra à beira da Hudson Bay de julho a novembro — nos dois últimos meses da temporada, aumenta a chance de avistar os ursos polares. Os mamíferos ameaçados de extinção são uma importante fonte de renda da cidadezinha graças ao turismo de observação na região da baía.

A Churchill Wild é especializada em safáris para ver ursos polares em diferentes épocas do ano, entre julho e novembro, com hospedagem em lodges na natureza do Ártico. Em julho e agosto, a empresa realiza o Birds, Bears & Belugas, com sete noites, para avistar pássaros, baleias e ursos. Esse safári também aparece na lista de experiências únicas da Comissão Canadense de Turismo. Em outubro e novembro, ocorre o Polar Bear Photo Safari, que também oferece a possibilidade de ver a aurora boreal, embora ainda seja o início da temporada das luzes no norte do Canadá.

Várias empresas trabalham com tours e pacotes para mostrar a grande riqueza animal da região de Churchill. Com um veículo adaptado para percorrer a geografia local, a Frontiers North Adventures leva os visitantes bem pertinho dos ursos polares, no tour The Tundra Buggy Adventure.

The Great Canadian Travel organiza tanto tours de um dia quanto pacotes com duração de 4 a 11 dias. Os roteiros podem incluir passeios no tundra buggy para avistar os ursos ou hospedagem em lodges e trekking na área da Hudson Bay para fotografar os mamíferos na natureza. Os viajantes têm ainda a chance de ver belugas.

Em parceria com a World Wide Fund (WWF), ONG de preservação ambiental, a Natural Habitat Adventures oferece aventuras para diversos perfis pelo habitat desses mamíferos. Uma delas, por exemplo, é voltada para famílias. Com seis dias, no fim do outono canadense (em outubro/novembro), a Churchill Arctic Family Adventure inclui saídas para avistar ursos polares, andar de trenó puxado por cachorros e sobrevoar a tundra de helicóptero.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube