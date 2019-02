Vancouver Wine Festival: vinho em degustações de rótulos de 15 países

Um dos orgulhos da província de British Columbia é o vinho produzido nas cerca de 270 vinícolas da região do Canadá, chamada informalmente de Napa North, em alusão à meca dos rótulos californianos, Napa Valley. Curiosamente, a Califórnia e seus vinhos são as grandes estrelas da 41ª edição do Vancouver Wine Festival, evento que reúne entendedores, produtores e bebedores. De 23 de fevereiro a 3 de março, a organização do festival espera atrair em torno de 25 mil pessoas ao Canada Place, centro de convenções e ponto turístico de Vancouver, localizado diante para baía.

São 8 dias de palestras, degustações e trocas de experiências entre 160 produtores vindos 15 países diferentes, razão pela qual o lema do festival é “o mundo do vinho está aqui”. Prestigiado e um dos eventos mais antigos do gênero, o Vancouver Wine Festival também realiza um jantar beneficente, cuja renda é revertida para a companhia teatral Bard on the Beach. Há 30 anos, a sociedade sem fins lucrativos realiza montagens e eventos especiais gratuitos em homenagem ao dramaturgo William Shakespeare, no Vanier Park, um dos parque públicos da maior cidade de British Columbia.

Onde beber vinho do Canadá o ano todo

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

British Columbia produz em torno de 20 milhões de litros de vinho por ano, provenientes de cerca de 60 variedades de uva, de Chardonnay a Zweigelt. Mais da metade dessa produção está no Okanagan Valley, região que fica a cerca de 5 horas de carro de Vancouver. Há boas vinícolas também em cidades como Richmond — a 30 minutos do centro —, além de algumas propriedades localizada dentro da própria ilha.

Ao entrar nos restaurantes em Vancouver, saiba que o menu vai apontar rótulos locais que melhor combinam com sua refeição — identificados pela sigla VQA (British Columbia Vintners Quality Alliance), certificado que comprova origem e qualidade da bebida consumida. Bares como The Belgard Kitchen e Tap & Barrel têm torneiras de onde jorram tintos e brancos para o fundo das taças, para deleite de quem deseja beber e petiscar. Algumas adegas fisgam clientes em degustações organizadas durante a semana.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube