Visto em cruzeiros para o Canadá: exigido mesmo se viajante não descer

Um leitor me perguntou outro dia no Como Viaja, meu site com dicas de viagem, se precisava de visto canadense para embarcar num cruzeiro para o Alasca. Ele me explicou que o navio sairia de Seattle rumo ao extremo norte e que, na volta ao porto americano, pararia antes em British Columbia, no Canadá. Mauro não tinha visto do Canadá e não achava que daria tempo de tirar, por isso, queria saber se poderia embarcar para a viagem marítima e não descer durante a escala na província canadense.

Pela descrição da rota, imaginei que fosse viajar de Norwegian, confirmei com ele e era. O navio NCL Bliss parte de Seattle para visitar o Alasca e faz a última escala da viagem na canadense Victoria. Confirmei, então, com a assessoria de imprensa da companhia de cruzeiros o que me lembrava de ter ouvido numa live do Consulado do Canadá na época do lançamento da autorização eletrônica eTA Canada: sim, o viajante precisa de visto canadense, ainda que não pretenda descer na parada que o navio faz em portos canadenses. Pelo visto, minha memória segue boa.

Na época do lançamento da eTA Canada, em 2017, o consulado tirou dúvidas dos viajantes no Facebook e eu acompanhei para entender melhor como funciona a autorização eletrônica. Eu já sabia que só poderia tirar a eTA quem chegasse ao Canadá de avião e me lembrava de ouvir na live, especificamente, que viajantes de cruzeiros que passassem pelo país teriam de pedir visto — mesmo sem descer do navio.

A razão para isso: a embarcação navega em águas canadenses. No caso de qualquer eventualidade ou emergência, se os viajantes forem obrigados a desembarcar, têm de apresentar o visto do Canadá para entrar no país. Portanto, conforme me confirmou a assessora da Norwegian, embarcar nos Estados Unidos em navio que passa pelo Canadá só se apresentar visto canadense.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube