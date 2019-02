Voo Montréal-São Paulo, direto pela Air Canada, três vezes por semana

Embarcar no Brasil e desembarcar em Montréal: isso será possível durante o inverno canadense. A Air Canada lançou hoje um voo direto entre São Paulo e Montréal. Serão três frequências por semana, entre 11 de dezembro de 2019 e 27 de março de 2020.

A companhia divulgou tarifas especiais no lançamento, a partir de US$ 497 ida e volta, o que equivale a R$ 1.866 segundo a taxa de câmbio de hoje. A nova rota será operada com o Boeing 787-9 Dreamliner, que tem 298 assentos e inclui a classe Air Canada premium economy. Conheça dias e horários:

Voo direto de São Paulo para Montréal

Saída: 9h40

Chegada: 16h45

Dias: segunda, quinta e sábado

Voo direto de Montréal para São Paulo

Saída: 18h35

Chegada: 7h30

Dias: quarta, sexta e domingo

A partir de Montréal, o viajante pode fazer conexões usando a rede da Air Canada. Em 2017, Québec — a província francesa do Canadá onde está localizada Montréal — teve aumento de 38% no número de viajantes do Brasil, de acordo com a Alliance de l’industrie touristique du Québec. O novo voo será útil também para quem pensa em fazer conexões para outros destinos do Canadá, como a charmosa cidade de Québec, capital da província de mesmo nome.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube