Voos entre Canadá e Estados Unidos: mais rotas para sua viagem

Quem pensa em visitar Canadá e Estados Unidos numa mesma viagem vai gostar da notícia. A americana Delta Air Lines e a canadense WestJet (uma low-cost, companhia de baixo custo) formalizaram recentemente um acordo de joint venture para facilitar a ligação entre destinos dos dois países.

Com a joint venture, serão conectadas em torno de 30 cidades canadenses e americanas, o que responde a 95% da demanda dos dois países, de acordo com a Delta. A medida fortalece a parceria de codeshare entre as duas companhias aéreas, em vigor desde janeiro de 2012.

Com a Copa de 2026 entre Canadá, Estados Unidos e México, quanto mais voos e agilidade nas conexões, melhor para os viajantes que pretendem ver partidas tanto em cidades americanas quanto nas canadenses Toronto, Montréal e Edmonton. E, claro, para explorar os dois destinos em qualquer época, antes ou depois do campeonato.

As companhias aguardam agora as aprovações regulatórias no Canadá e nos Estados Unidos para pôr em prática a expansão. Quando entrar em vigor, elas prometem conceder benefícios extras nos programas de fidelidade para os passageiros das duas empresas, compartilhar hubs e facilitar a viagem de passageiros em trânsito e o transporte de bagagens.

Low-cost no Canadá e voo pelos Estados Unidos

A WestJet foi escolhida a melhor low-cost da América do Norte de 2018 pela Skytrax, premiação considerada o Oscar da aviação. A empresa canadense voa para cerca de 100 destinos na América do Norte, na América Central, no Caribe e na Europa. A companhia de baixo custo tem frequências atualmente para 27 cidades dos Estados Unidos.

Já a americana Delta voa de seus hubs nos Estados Unidos — entre eles, Atlanta (o principal) e Nova York (tanto JFK quanto La Guardia) — para 10 destinos no Canadá: Toronto, Montréal, Ottawa (a capital do Canadá), Halifax, Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton, Victoria e Vancouver.

Com seus acordos de cooperação, a Delta leva viajantes a 57 países. No Brasil, a companhia mantém aliança com a Gol para o transporte de passageiros de outras cidades para São Paulo e Rio de Janeiro, de onde partem aviões da empresa em voos diretos para Atlanta.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube