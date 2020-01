11 coisas para fazer em Bordeaux

No ano passado, depois de um delicioso cruzeiro fluvial pela região e de dias inesquecíveis no incrível hotel-spa Les Sources de Caudalie, tive o gigante prazer de voltar por uns dias a Bordeaux, uma das minhas cidades preferidas na Europa.

Para quem visita pela primeira vez, Bordeaux é uma cidade muito amigável e, mesmo com o emaranhado de ruelas de alguns bairros, muito fácil de explorar – seja à pé ou com o ótimo transporte público local. Para quem já conhece, tem sempre coisas novas acontecendo, o tempo todo, para servir de pretexto para uma nova viagem. A cidade tem também restaurantes incríveis, ótimos cafés e bares de vinhos, belos museus, praias deliciosas e um dos melhores centros de informação turística que eu já vi.

Dentre as muitas coisas para se fazer por lá (além de comer muito, muito bem, na cidade toda!), listo aqui algumas imperdíveis:

1 . Centre Ville. Daria para passar dias e dias e dias explorando o centro antigo da cidade e ainda se surpreender com cantinhos e a fascinante arquitetura clássica e neoclássica da cidade. O centro todo de Bordeaux é tombado como patrimônio pela Unesco (quase metade da cidade toda, aliás) e as atrações por ali são mesmo muitas. O chamado “Triangle d’Or” é delimitado pelo Cours Clemenceau, Cours de l’Intendence e Allées de Tourny, que formam, de fato, um triângulo na região. A Place de la Comédie, onde fica o Intercontinental Gran Hotel Bordeaux (que eu recomendo MUITO), é o verdadeiro coração da cidade. É ali que fica o majestoso Grand Theatre, com fachada neo-clássica e impressionantes colunas coríntias. Há visitadas guiadas de 45 minutos muito, muito boas, mas fora de temporada elas não acontecem todos os dias. O “triângulo” guarda ainda inúmeros belos exemplos arquitetônicos, lojas, bares, cafés e restaurantes. Vale espiar também a gigantesca Esplanade des Quincones, a maior praça vazia da França, com quase 30 acres.

2. Riverfront. Bordeaux tem uma adorável “Riverwalk” margeando o rio Garonne. O calçadão caprichadíssimo, cheio de jardins, proporciona algumas das vistas mais bonitas da cidade e lota nos finais de tarde, quando turistas e moradores se encontram entre passeios e exercícios. Vale caminhar até a Pont de Pierre, uma ponte de pedra da qual se tem um belo panorama da cidade à beira-rio. A área às margens do rio costumava ser suja e feia, mas foi revitalizada e virou um dos maiores espaços de convivência de Bordeaux – com direito a fontes d’agua que enlouquecem as crianças no verão. À noite, o miroir d’eau fica lindo também, todo iluminado. Parte do calçadão recebeu também um mall a céu aberto, o Quai des Marques, com diversas lojas, bares e cafés, tudo com vista para o rio. Vale espiar também a magnífica fachada do Palais de la Bourse, na Place de la Bourse, que mostra bem a importância econômica que a cidade teve em seus tempos áureos.

3. Musée des Beaux Arts. Um dos museus mais incríveis de Bordeaux, o museu de Belas Artes, repleto de belos exemplos do Renascimento (na ala norte) e um louvável acervo dos séculos XIX e XX (na ala sul). Um dos destaques da casa são obras da artista local Rosa Bonheur.

4. CAPC. Dê uma chance também para o Museu de Arte Contemporânea de Bordeaux. Um antigo armazém foi convertido em um delicioso museu com obras contemporâneas de mais de 40 artistas diferentes, como Raphaël Zarka, Toni Grand e Daniel Dezeuze. Pulo do gato: além da divertida curadoria, o museu ainda tem um ótimo café, que serve pratos rápidos de almoço durante a semana e um ótimo (e concorridíssimo) brunch aos domingos.

5. Saint-Pierre. O bairro St Pierre, repleto de arquitetura medieval, é um dos bairros mais gostosos de Bordeaux. As ruelas estreitas, igrejas antigas e adoráveis pracinhas são passeio perfeito durante o dia. Do final da tarde em diante, a gente se dá conta que elas reúnem mais bares do que seríamos capazes de frequentar em uma longa temporada na cidade – principalmente nos arredores da Place de la Victoire. Apesar de hoje em dia ter por ali muitos restaurantes excessivamente turísticos, a região reúne bons bares de vinhos e opções bem decentes para quem quer beber gastando pouco. Durante a chamada happy hour, a maioria deles serve duas bebidas pelo preço de uma – ou fornece substanciais descontos em parte da carta.

6. Saint-Michel. Assim como Saint-Pierre, um pedaço imperdível da região central de Bordeaux. Além dos gostosos cafés e divertidas lojinhas, o bairro guarda duas catedrais imperdíveis: a abadia de Saint-Croix, do século XII (que costuma oferecer concertos de música gratuitos durante o verão), e a gótica basílica de St. Michel, que tem mais alta torre de Bordeaux, com vistas impressionantes da cidade. É ali também que, aos domingos, acontece a mais animada feirinha da cidade.

7. Wine bars. Bordeaux é uma cidade absolutamente fértil em bares de vinhos e há inúmeros deles espalhados pela cidade toda. Uma boa opção, ainda pouco frequentada por turistas mas muito queridinha por moradores, é o pequeno e simpático Soif, bem no centro antigo. O wine bar do Intercontinental também é excelente, com uma adega impressionante. outra opção é passar no excelente escritório de turismo de Bordeaux, pegar um dos folhetos da Urban Wine Trail e rodar pela cidade parando em alguns dos endereços recomendados.

8. Cité du Vin. A atração mais famosa de Bordeaux na atualidade é seu gigante museu dedicado ao vinho, em Chartrons. O museu conta toda a história da bebida e os passos de sua produção – não apenas na região e na França, mas no mundo todo, de uma forma muito lúdica e interativa – inclusive para crianças. O espetacular prédio tem vistas para o rio Garonne, e acervo espalhado por cinco andares. No último andar fica o concorrido wine bar – a entrada dá direito a uma taça-degustação de qualquer um dos vinhos expostos ali, tudo com vistas panorâmicas da cidade no terraço externo (as crianças e os abstêmios podem brindar com suco de uva). Os arredores do museu são repletos de antiquários (sobretudo na Rue Notre Dame) e, adivinhe, wine bars. Logo em frente, o Les Halles Bacalan é o pretexto mais que perfeito para unir o útil ao agradável: aberto para almoço e happy hour, o local reúne diversas barracas de cafés, bares de vinhos, tapas e outras delícias comestíveis (incluindo ostras fresquíssimas).

9. Canelé. Bordeaux é cidade perfeita para foodies (tão incrível que isso é assunto completo para outro texto) e muito famosa também por suas doçarias. O docinho mais famoso da cidade é o canelé, uma espécie de bolinho de crosta crocante (quando realmente fresco) e interior molinho, à base de rum e baunilha. A rede mais famosa da cidade é a Baillardran, que tem mais de dez endereços diferentes em Bordeaux, mas há diversos outros bons exemplos pela cidade toda.

10. Ateliê de vinhos. O prato cheio para quem visita Bordeaux com tempo é escapar também para conhecer as muitas vinícolas e encantadores vilarejos de seus arredores. Mas mesmo com pouco tempo é possível saber mais sobre vinhos sem nem sair da cidade, já que muitos lugares oferecem workshops e ateliês de vinho para aprender mais sobre os vinhos da região e sua história – com boas degustações incluídas, é claro. Fiz um bem simpático, ainda que bem básico mas com boa degustação, com a Bordovino, bem no centro da cidade. A empresa organiza também almoços com degustação e passeios pela região.

11. Vista panorâmica. Bordeaux é linda de muitos ângulos, inclusive do alto. Uma bela opção para ter vista panorâmica da cidade é subir em uma de suas torres do centro. A torre do sino Pey-Berland, ao lado da bela catedral Saint-André (a também imperdível “catedral de Bordeaux”), abre seu topo para a visitação. Dizem que a torre original da catedral não foi capaz de sustentar o peso do sino principal, então construíram, séculos depois, uma outra torre. A gente se esforça subindo os quase cinquenta metros de altura da torre, mas tem uma das mais incríveis vistas possiveis da cidade! Quem não tiver ânimo para tanto, pode subir (de elevador) aos rooftop bars dos hotéis Mamma Shelter e Intercontinental para ter vistas matadoras de Bordeaux, dia e noite – com uma taça de um de seus belos vinhos na mão, é claro.

Leia mais dicas minhas sobre Bordeaux aqui.