Na última semana, fugi um pouquinho do calor em busca de temperaturas mais amenas neste inverno na serra da Mantiqueira. Desta vez, a ideia era fugir de qualquer badalação, garantindo acomodações bem confortáveis, boa mesa, lindas vistas e muito sossego. Assim, em Santo Antônio do Pinhal descobri a Mantiqueira discreta da Pousada do Cedro.

São apenas dez acomodações em formato chalezinhos geminados – ali chamados de lofts – e uma casa completa (a Casa da Montanha) compondo a propriedade que já tem quase duas décadas de existência. Os lofts da Pousada do Cedro são espaçosos, com saleta, quarto, banheiro e deliciosas varandas. Alguns têm banheiras, outros ofurô; mas todos partilham vistas panorâmicas deliciosas para a Serra da Mantiqueira.

Com acesso fácil e seguro – apenas o último trechinho da estrada é de terra -, a propriedade conta com restaurante próprio, estacionamento, diversas opções de lazer e vistas arrebatadoras para a mata nativa e as montanhas de praticamente todo lugar. Staff atencioso, eficiente e, mais importante ainda nesses tempos, usando máscaras corretamente todo o tempo.

Do descanso ao anywhere office

Escapada perfeita, seja para o descanso ou o anywhere office, a Pousada do Cedro tem ambiente geral extremamente sossegado e silencioso, e a conexão wifi nos lofts é excelente. A pousada tem uma belíssima piscina com vista panorâmica, jacuzzi, saunas, cantinho para massagens, aulas abertas de yoga aos sábados, apiário, horta própria e até uma trilha que começa no próprio terreno da pousada.

Além, é claro, de diversos cantinhos cuidadosamente planejados para garantir sossego e vistas para as montanhas. Todos os chalés/lofts são rodeados de vegetação nativa e diferentes espécies de animais são avistadas com frequência por ali.

O delicioso restaurante da casa – aberto também para não hóspedes! – traz as criações saborosas e muito bem apresentadas do chef Joel Cândido – a polentinha cremosa, por exemplo, é realmente imperdível. Tudo muito fresco, feito na hora, com ingredientes locais.

O maior destaque fica por conta do café da manhã, sempre incluído nas diárias e servido diariamente até 11h. Tudo é servido diretamente na mesa do hóspede, feito na hora, de acordo com as preferências de cada um – incluindo pães de queijo quentinhos em formato muffin, frutas variadas, sucos batidos ou espremidos na hora e o delicioso mel feito ali mesmo.

Recebendo crianças a partir de 4 anos, a acomodação mais procurada da pousada é o Loft Cedro, que foi remodelado justo antes do começo da pandemia. E teve especial desempenho nesses dois anos não apenas pelos seus atrativos especiais, como também por ser uma das duas únicas acomodações da pousada a incluir serviço de quarto também nas refeições.

Além do espaçoso quarto com janelas e portas de vidro do chão ao teto e vistas para o verde também do banheiro, da ducha e do ofurô, a acomodação conta também com uma deliciosa varanda com rede e canto de refeições e uma pequena piscina privativa que faz toda a diferença na estadia. Rodeada de muito verde com vista desobstruída para as montanhas e o nascer do sol, proporciona um literal “banho de floresta”.

