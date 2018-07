A melhor rede de hotéis do mundo

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todo ano a indústria do turismo fica em polvorosa esperando o lançamento de listas e rankings. Três delas especialmente: o “where to go” no ano seguinte do New York Times, e as listas de melhores hotéis do mundo da Condé Nast e da Travel+Leisure.

Pois semana passada esta última lançou sua esperada edição 2018 e trouxe, mais uma vez, a Six Senses Hotels and Resorts como a melhor rede hoteleira do mundo. Tem muita rede maior se doendo com o repeteco, mas a verdade é que a Six Senses tem se destacado muito nos últimos tempos, abrindo diversas propriedades novas em ritmo bastante acelerado. E eu tenho respeitado cada vez mais o trabalho deles e acho que vale muito ficar de olho.

Trata-se de uma empresa cujos hotéis com apelo paradisíaco – incluindo propriedades em destinos como Seychelles, Maldivas, Tailândia e Vietnã – primam não apenas pela excelência em serviço como também investem pesadíssimo na sustentabilidade, demonstrando que a responsabilidade pode ter um casamento bem sucedido com instalações de primeira linha (o que, convenhamos, ainda é bastante insípido na hotelaria de luxo em geral). Investem bastante no DNA local em suas propriedades, para que tenham em sua essência muito da comunidade local na qual se localizam, criando experiências surpreendentes mas com sabor extremamente local – incluindo uma genuína empatia dos membros do staff, fundamental para um serviço afinado com o hóspede.

Além dos hotéis e resorts, a rede Six Senses tem também spas em outras propriedades em destinos como Índia, França, Grécia, Espanha, Suíça e Omã. Novos hotéis Six Senses prestes a abrir suas portas incluem destinos como Butão, Bali e Israel. Seu hotel em Portugal, o adorável Six Senses at Douro Valley, figura também na lista dos melhores do mundo da revista.

A lista da Travel+Leisure deste ano contempla também as melhores ilhas, cidades, cruzeiros, aeroportos etc e pode ser conferida aqui. Integram também a lista das 20 melhores marcas hoteleiras do mundo os hotéis e resorts Shangri-la, Four Seasons, St Regis, Thompson, Banyan tree, Taj, Montage, Anantara, COMO, Aman, Auberge, Alila, The Peninsula, The Leela Palaces, Rosewood, One&Only, Oberoi, Oetker Collection e Red Carnation.

Dá pra ler mais sobre a lista aqui e ler mais sobre o hotel que foi considerado por eles o melhor hotel do mundo todo aqui.