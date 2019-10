A nova cara do Seaport District em Nova York

Quem me acompanha também pelo instagram @maricampos sabe que estou nesta semana em Nova York. A ideia desta vinda – que contou com o apoio da NYCgo e da Copa Airlines durante parte da minha estadia na cidade – é, mais do que revisitar meus pedaços favoritos desta sempre incrível cidade, conferir tudo que de novo andou pintando aqui nestes últimos tempos, de atrações a hotelaria e restaurantes.

E talvez a parte mais gostosa desta visita até agora – ela ainda segue, e tô mostrando realmente ao vivo lá nos Stories do @maricampos – tenha sido a nova cara do Seaport District. Este pedaço de Manhattan pertinho do coração financeiro de Nova York está mais bonito e gostoso do que nunca! Charmoso, com ruas de paralelepípedo e predinhos que parecem saídos de um filme antigo, este hub comercial fica no East River, em Lower Manhattan, com vistas espetaculares para a ponte do Brooklyn e o skyline de Manhattan ao mesmo tempo.

Os paralelepípedos originais dali têm seus armazéns originais transformados em restaurantes, cafés, bares, lojas, galerias de arte e diversos espaços culturais e para eventos. Dentre as lojas mais originais, há uma filial enorme da 10 Corso Como e lojas menores exclusivas, de vestuário a joalheira – além de uma deliciosa sorveteria.

A maior novidade do Seaport District, e que passou a atrair para a região não apenas turistas como também muitos moradores, é seu novo Pier 17, um complexo debruçado sobre o rio Hudson com direito a belos bares e restaurantes (incluindo uma filial do badalado Malibu Farm, de Los Angeles, que acaba de abrir as portas), além de espaços para shows (Avril Lavigne, por exemplo, tocou ali nesta semana) e concertos gratuitos – dá pra conferir a agenda completinha aqui. Destaque também para o The Lookout, um belo bar pop up cujo terraço tem vistas panorâmicas irrepreensíveis para as pontes e o skyline de Nova York.

Mas o que eu mais gostei por lá, além da vibe deliciosa do Seaport todo, foi o delicioso The Fulton, o restaurante de frutos do mar e bar do chef Jean-Georges instalado no andar térreo do Píer 17. Com serviço e drinks absolutamente impecáveis (os melhores drinks da viagem até agora!), o The Fulton ainda tem vista privilegiada e emoldurada para a Brooklyn Bridge e o rio. Imperdível.