Passei a última semana em Bal Harbour, um distrito da Grande Miami ao norte de Miami Beach – um “village”, como eles preferem dizer – que não visitava desde 2018. A longa estadia por lá desta vez foi por motivos de trabalho: conferir todas as novidades do destino por ocasião do seu “jubileu de diamante” (75 anos), da hotelaria aos espaços públicos. E na coluna desta semana quero falar de Bal Harbour para comer e beber muito bem.

Bal Harbour é hoje um dos destinos mais badalados da Flórida. Figurinha fácil no itinerário das influenciadores de moda nacionais por um motivo muito claro: os brasileiros estão no top 3 dos principais mercados que o visitam, juntamente com os próprios americanos e os argentinos (chilenos e britânicos vêm na sequência). E, apesar de oferecer apenas oito opções gastronômicas abertas ao público em geral, é justamente pela barriga que Bal Harbour costuma fisgar os brasileiros.

É isso mesmo: boa parte dos turistas internacionais, brasileiros incluído, geralmente visitam Bal Harbour pela primeira vez para comer em algum dos seus restaurantes. Têm maior destaque os restaurantes do mall Bal Harbour Shops, mas há belas opções também nos dois hotéis de luxo do destino, Ritz-Carlton Bal Harbour e St Regis Bal Harbour Resort. Os viajantes comem, gostam, voltam para repetir ou experimentar outro restaurante, decidem conhecer a praia e em alguma outra viagem a Miami acabam se hospedando por lá.

Bal Harbour para comer e beber muito bem

A novidade boa nesse sentido é que a oferta gastronômica de Bal Harbour está finalmente sendo ampliada. O Bal Harbour Shops, que sempre reuniu a maioria dos restaurantes do destino, ganhou recentemente uma sorveteria (a Bianco, com opções veganas) e abrirá até o final do verão americano mais um restaurante, o Aba.

Em seu plano de expansão (as obras ali não param, noite e dia; e há novas lojas abrindo frequentemente), outros quatro restaurantes devem ser inaugurados nos próximos dois anos no shopping. E tem novidade gastronômica em um dos hotéis também.

Listo abaixo as oito opções gastronômicas para comer e beber em Bal Harbour neste 2022. Em todas elas, reservas são quase sempre obrigatórias.

Carpaccio : o mais famoso dentro do Bal Harbour Shops tenta trazer um pedacinho da Itália para Miami. Ampliou seu espaço ao ar livre com lindas mesinhas no corredor central. Ótimos pratos, serviço impecável (praticamente uma raridade nos EUA atualmente). O local é boa opção também para um simples café com sobremesa ao visitar o shopping.

Makoto : o queridinho dos brasileiros cresceu e ganhou décor todo novo em área novinha em folha no terceiro andar do mall. Agora tem novo bar externo e bem-vindas mesas ao ar livre (embora bem próximas umas das outras). Além do menu sempre gostoso, tem definitivamente a melhor carta de drinks e coquetéis do destino.

Le Zoo : esse simpático restaurante bem na entrada do mall oferece uma mistura gostosa de bistrô francês com um quê de cantina italiana. Animado, tem música ao vivo às vezes; e oferece um menu bem eclético e variado, incluindo ótimas pizzas e massas feitas na hora.

Hillstone : o grill localizado no segundo andar do mall costuma ser o preferido dos fãs de carnes pelos cortes nobres. Mas vale saber que tem também bons pratos de peixes e frutos do mar – e são imperdíveis suas alcachofras grelhadas (que infelizmente estão em falta no verão).

Atlantikos : com influências gregas no cardápio e na decoração, esse restaurante fica dentro do St Regis Bal Harbour . Com parte externa com vista para as piscinas do hotel e o mar, é bela pedida para café da manhã, brunch ou um almoço bem relax – e as entradinhas gregas são deliciosas, imperdíveis.

The Burger Bar : o ambiente mais informal do hotel St Regis é uma mistura ultra casual de pub com sports bar americano. O cardápio tem diferentes petiscos e alguns pratos, mas a casa é famosa mesmo pelos hambúrgueres, que figuram anualmente nas listas de melhores de Miami.

La Gourmandise : também dentro do hotel St Regis, o La Gourmandise solucionou parte do problema de não existir um café em Bal Harbour. Aberto o dia todo, oferece ótimos cafés e pâtisseries de inspiração francesa. E tem o melhor serviço de high tea que já vi na Flórida, das 13h às 15h30, incluindo scones, menu savory impecável e “gaiola” de pâtisseries do dia.

Artisan Beach House : o pequeno e discreto restaurante do hotel Ritz-Carlton Bal Harbour tem menu bastante enxuto; mas seus pratos são bem executados e muito saborosos. Silencioso e sossegado, conta com dois ambientes, incluindo um ao ar livre, com vista para o mar – boa pedida para um café da manhã ou almoço bem relax.

Os dois hotéis de luxo de Bal Harbour, Ritz-Carlton Bal Harbour e St Regis Bal Harbour Resort, possuem também menus diferentes em seus bares de praia e piscina, mas restritos aos hóspedes.

