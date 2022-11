Buenos Aires para comer e beber: o que há de novo

A cidade de Buenos Aires está decidida a se tornar um polo gastronômico internacional, seduzindo cada vez mais turistas estrangeiros – inclusive brasileiros, é claro. E, surfando nessa nova onda e aproveitando a reabertura completa do turismo argentino, diversos novos restaurantes, mercados, cafés e rooftop bars estão abrindo suas portas na capital porteña.

Ganham os moradores locais mas obviamente ganhamos nos nós, turistas, também. Em minha mais recente viagem à capital argentina, visitei diferentes mercados, restaurantes, cafés e bares justamente para acompanhar esse movimento – e gostei bastante de quase tudo o que vi.

Afinal, não é de hoje que comemos e bebemos muito bem nos nossos vizinhos. Com grandes clássicos, novas propostas e um câmbio novamente muito favorável para nosso desvalorizado Real, escapar a Buenos Aires por alguns dias com foco gastronômico é novamente um grande negócio.

Inspirados pelo exemplo de Lima

A ideia de investir pesado na gastronomia local como ferramenta para atrair mais turistas teria surgido há alguns anos, após visita de parte do governo local à capital peruana, Lima. “A revolução peruana de Gastón Acurio, colocando a comida local como protagonista, fez com que a cidade multiplicasse seu turismo internacional e gerasse desenvolvimento econômico a partir da gastronomia”, explica Héctor Gatto, subsecretário de políticas gastronômicas de Buenos Aires. “Em 2016, após visitar a cidade, foi criado um plano para transformar Buenos Aires em uma capital gastronômica do continente americano, principalmente pelo fato da Argentina ser um grande produtor de alimentos”, diz.

Criaram o programa BA Capital Gastronômica e começaram a restaurar mercados que andavam caídos ou abandonados e a concentrar esforços para promover a chegada de novos negócios gastronômicos na cidade. Hoje, o projeto está a todo vapor.

Reformaram completamente o antigo Mercado de Belgrano, que agora é totalmente focado em gastronomia e ganhou bem-vinda área externa, aulas de culinária abertas ao público e um pequeno rooftop. O tradicional Mercado de San Telmo também ganhou nova bossa, com diferentes negócios e quiosques mais moderninhos.

Mas a melhor novidade dessa área acaba de ser inaugurada: o novíssimo Mercado de Los Carruajes, em pleno centro da cidade. O belo edifício de 1900, parte do Patrimônio Histórico da cidade, foi totalmente restaurado após passar anos abandonado. A restauração preservou diversos elementos originais (com destaque para os belos vitrais), mas se inspirou totalmente nos mercados gastronômicos mais moderninhos de Madri.

E não deu outra: o local já é um sucesso, com diversas opções gastronômicas (de diferentes cozinhas) espalhadas por 4200m2 de áreas internas e externas – inclusive a primeira unidade da tradicional chocolateria espanhola San Ginés nas Américas.

Novos restaurantes, cafés e bares

Se, por um lado, a pandemia fechou alguns antigos negócios gastronômicos na cidade, diversas novas casas andam abrindo suas portas por lá. Em Palermo, o novo Mercado de Liniers é uma baita pedida para um jantar muito caprichado, mas sem afetações. A casa resgata o ambiente cool e elegante dos restaurantes de Palermo no começo da primeira década dos anos 2000, com excelente serviço e uma carta que combina sabores da terra e do mar com maestria (serve unicamente menus degustação de quatro, cinco e oito passos).

Palermo tem sido também palco da abertura de diversos novos (e deliciosos) cafés de diferentes estilos, mas sempre cheios de personalidade. Bons exemplos bem certeiros são o Las Flores, o Dalchemist e o Moshu (que também tem um ótimo bar no primeiro andar).

No mesmo bairro, os proprietários dos restaurantes La Carniceria, Chori e Niño Gordo aumentaram ainda mais seu patrimônio na rua Thames com o boteco espanhol Paquito e a taqueria Juan Pedro Caballero Chuntaro Style. Em Puerto Madero, abriram o El Dorado. E estão cheios de planos para novas investidas no ramo.

San Telmo anda atraindo hordas de locais e turistas ao seu novo Atis Café, em um antigo edifício de três andares nos arredores da Plaza Dorrego. Os diferentes andares da casa revelam distintos ambientes para tomar um café, um drinque, petiscar ou mesmo almoçar lautamente – em grande parte deliciosamente ao ar livre.

E, como boa cidade de bons tragos, Buenos Aires andou inaugurando vários novos bares também, em diversos bairros, perfeitos para conjugar bons drinks e lindas vistas. O destaque fica para o Olympo Sky Bar, que ocupa o 31° andar de um novo edifício bem no coração da cidade, em plena Avenida Corrientes. Tem bons ambientes internos e externos e vista realmente 360°para a cidade – e não cobra entrada, apenas o que for consumido no local.

Na mesma área, o Trade SkyBar também é ótima opção, eleito recentemente pela TimeOut um dos melhores novos rooftops do mundo. Em Palermo, os igualmente novos Arriba Rooftop e Bestial FlyBar também são ótimas opções.

