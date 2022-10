Caminho de Santiago: de Burgos a Finisterra, com muito conforto

O último “ano Xacobeo” terminou oficialmente em julho passado, após ser celebrado excepcionalmente em 2021 e 2022, em função da pandemia – mas o Caminho de Santiago está mais “pop” do que nunca. A pandemia estimulou mais a busca por viagens em contato com a natureza, privilegiando espaços externos, e a mais mítica rota de peregrinação do mundo e suas derivações têm isso de sobra.

Mas não foi só o interesse geral por essa viagem que cresceu internacionalmente, não; a quantidade de turistas buscando fazer o Caminho de Santiago com o maior conforto possível, sem grandes mochilas nas costas ou albergues lotados, também vai de vento em popa.

Faço parte desse “grupo”, e não é de hoje. Em abril passado, tive a chance de fazer pela terceira vez parte de uma das rotas do Caminho de Santiago. Como nas viagens anteriores, nada de longas caminhadas nem dormitórios compartilhados no meu programa; e sim bons hotéis, ótimos restaurantes, muitas belezas naturais, degustação de vinhos, algumas visitas privativas e um bom tanto de tempo livre para passear pelos vilarejos envolvidos sem pressa.

Desta vez, fui de Burgos a Finisterra, com muito conforto e beleza natural. Fiz deslocamentos à pé e (majoritariamente) de carro, com um profundo mergulho histórico e cultural nas muitas cidades e vilarejos visitados entre Espanha e um pedacinho de Portugal.

O Caminho com certo glamour

A peregrinação a Santiago de Compostela, cujos primeiros relatos datam do século X, foi se transformando ao longo do tempo. Foi só na segunda metade do século passado que a ideia de percorrer as diferentes rotas do Caminho de Santiago (Caminho Francês, Caminho Português, Caminho Espanhol, Caminho da Costa, Caminho da Muxia, Caminho Britânico etc) virou jornada realmente turística.

Hoje, com malas de rodinhas, transfers privativos, camas king size e luxuosos rain showers, esse perfil luxuoso de turista vem criou certo upgrade generalizado nos destinos envolvidos nas rotas do Caminho. Tapas gourmet, chefs estrelados no Michelin, cafés charmosos, hotéis boutique ou de luxo e empresas especializadas em transportar bagagens entre as cidades para os que desejam caminhar de fato ao longo da viagem são encontrados com cada ano mais fartura de opções.

O turista em busca desse “Camino de lujo” quer ver de perto as muitas belezas históricas, naturais e culturais das regiões atravessadas, quer conhecer as lendas, quer se relacionar com outros viajantes e moradores e, é claro, entregar-se ao misticismo e à religiosidade do itinerário – mas sem abrir mão das comodidades a que está acostumado.

Hotéis de luxo e restaurantes estrelados têm atraído com sucesso esse novo perfil de visitantes que explora dos caminhos de Santiago – inclusive mais brasileiros, segundo dados recentes do escritório de turismo da região espanhola Castilla y Leon, pela qual passa parte importante da rota.

Para hospedar-se com conforto e serviço caprichado, também abundam deliciosas opções em diversas cidades e vilarejos. O destaque principal desta última viagem por lá foi, sem dúvidas, o adorável Quinta da Auga, na Galícia. Essa propriedade familiar nos arredores de Santiago de Compostela é membro Relais&Chateaux e um constante convite ao descanso e à boa mesa – em um cenário naturalmente encantador e imersivo.

E falar em boa mesa obviamente não é novidade na Espanha; mas é notório que a cozinha estrelada é cada vez mais farta nos destinos envolvidos nas rotas do Caminho de Santiago. Só nas regiões espanholas da Galícia e de Castilla y León (que contemplei no meu roteiro de abril) são hoje 29 restaurantes estrelados no Michelin, incluindo os badalados Mu-na, Concinandos, Culler de Pau ou Casa Marcelo – todos com uma muito bem-vinda informalidade.

E ainda abundam, é claro, ótimos bares de todo tipo; incluindo uma nova safra de “moderninhos”, como a imperdível vermuteria Ruta 11, em León. Porque brindar, e muito, a uma viagem dessas é mesmo preciso.

