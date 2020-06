Campanha solidária agradece doações com guia inédito sobre o Brasil

A gente reclama de não poder sair de casa, da cotação do dólar e do euro, das fronteiras internacionais ainda fechadas para brasileiros, da ausência de viagens e lazer. Mas sejamos francos: em tempos de pandemia, é sempre bom lembrar que vulneráveis ficaram ainda mais vulneráveis e precisam mais do que nunca da nossa ajuda para comer e sobreviver a estes tempos tão doidos. Foi pensando nisso que um grupo de jornalistas e blogueiros especializados em viagem resolveu se unir para promover uma campanha de arrecadação de doações em prol de cinco entidades brasileiras. Mas foram além: para estimular viajantes de todo o país, doações fcom valor superior a R$20,00 levam como agradecimento um guia de viagem novinho e inédito sobre o Brasil.

O projeto Redescobrindo Nosso Brasil , idealizado por Claudia Saleh, da revista Aprendiz de Viajante, uniu 30 profissionais diferentes que estão aproveitando os meses sem viagens para produzir um extenso guia sobre o país como forma de agradecer as doações monetárias e também, quando for seguro viajar novamente, fomentar o turismo nacional. O grupo criou ebooks que serão oferecidos parcial ou integralmente como recompensa para todas as doações a partir de R$20 feitas no site do projeto – e não há valor mínimo nem valor limite para quem quiser colaborar com a iniciativa solidária. Clique aqui para entender direitinho os dois ebooks oferecidos.

Todas as doações arrecadas via site serão repassadas integralmente a associações como USP Vida, Projeto Calçada e OELA, que desenvolvem trabalhos diferentes – mas igualmente importantes – em assistência aos vulneráveis. A equipe composta por 3o profissionais trabalhou de forma voluntária para reunir as melhores dicas sobre destinos, hotéis, restaurantes e atrações dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal – eu ajudei no processo de revisão dos textos.

Além das dicas práticas de cada Estado para quando for seguro viajar novamente, o ebook reúne também algumas ideias para curtir o melhor do Brasil em casa, incluindo sugestões de pratos, filmes, séries, livros e músicas relacionados aos destinos apresentados no guia.

Os guias em formato digital serão enviados por email a partir de meados do mês de julho a quem fizer sua doação; mas as doações de qualquer valor já podem ser feitas no site do projeto (lembrando que apenas doações superiores a R$20,00 serão recompensadas com os guias). O projeto está também em busca de patrocinadores e apoiadores comerciais interessados em fazer parte da empreitada.

Eis aí uma bela chance de ajudar ativamente entidades que levam comida, saúde, aconselhamento e infra-estrutura aos mais necessitados e ainda ganhar em agradecimento um guia novinho em folha para sair explorando e redescobrindo nosso país quando tudo isso passar. Vale também conferir o perfil do instagram @redescobrindonossobrasil, que vai mostrando diariamente um pouquinho da inspiradora beleza e das curiosidades das cinco regiões brasileiras.

Mais informações podem ser obtidas aqui.