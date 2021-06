Comer bem ao ar livre em Cunha

Cunha, destino paulista na Estrada Real, sempre foi conhecida (e reconhecida) pela boa mesa tanto quanto pela beleza de suas montanhas e de suas cerâmicas. Entre Lavandário, Contemplário, muitas cachoeiras, trilhas e belíssimas paisagens, a pequena cidade que faz sucesso entre viajantes sobretudo nos meses de outono e inverno sempre teve mesmo ótimas opções para comer bem.

Mas, em tempos em que precisamos zelar o tempo todo pelo real distanciamento social e pela ventilação adequada dos ambientes, esse funil se estreitou bastante por lá. E, nesta minha mais recente viagem a Cunha, neste mesmo junho, decidi comer única e tão somente em restaurantes com mesas ao ar livre (além de deliciosos piqueniques na montanha, é claro!), para tentar ter refeições o mais seguras possível nesses tempos.

As sugestões certeiras desta vez vieram dos simpáticos donos da pousada Candeias Cunhas, que possui apenas dez chalezinhos espalhados em um imenso sítio com mata nativa, pomares e um belíssimo bosque de araucárias – onde fiquei hospedada dessa vez, buscando máximo distanciamento social.

Em todos os lugares sugeridos, comi muito bem, ao ar livre, com bastante distanciamento social – e sempre rodeada por belíssimas paisagens, deixando as refeições ainda mais gostosas. Divido aqui com vocês neste texto de hoje os meus eleitos desta viagem para comer (muito) bem em Cunha, com o máximo de segurança.

O Olival. Repleto de oliveiras de diferentes tipos, cultivadas (acredite!) ininterruptamente ao som de música clássica, O Olival pode ser uma atração interessante, com visitas guiadas aos finais de semana. Mas o grande negócio ali, a qualquer dia, é almoçar em seu bistrô. Mas não nas mesas internas, encerradas em paredes de vidro; o grande negócio é dar a sorte de almoçar em uma de suas lindas mesas ao ar livre, bastante distanciadas umas das outras, cenicamente instaladas entre oliveiras e araucárias. O cenário é lindo, o serviço é bem simpático e a comida é mesmo muito gostosa. O menu de almoço é mesmo um achado e custa R$68 com couvert, entrada, prato e sobremesa, com 3 opções diferentes para cada passo . Os pratos são todos elaborados com ingredientes locais e levam, é claro, o delicioso azeite produzido pela casa – inclusive na mousse de chocolate! Funciona diariamente até 16h e tem estacionamento dentro do próprio local; mas não aceita reservas. Acesso por uma estradinha de terra. Serve também pizzas nas noites dos finais de semana.

Do Gnomo Restaurante. Com deliciosas mesas e cadeiras díspares espalhadas pelo imenso quintal da própria casa do chef, esse restaurante de ambiente zero frescuras tem vista panorâmica para as montanhas, vegetação nativa e até um mini lavandário adorável. Aberto até 18h, é ótima opção também para quem quer almoçar bem tardiamente, ou fazer o famoso “almojanta” brasileiro. A maior parte dos pratos do cardápio é feita todinha ali, na hora, com ingredientes locais e bastante frescos; e o prato estrela da casa é a Truta à moda d’ O gnomo” (R$79), bastante saboroso e leve. Vá com tempo de sobra que o conceito de slow food que a casa prega se estende para um slow everything (até porque tudo é preparado no ato por uma equipe reduzida); mas a experiência geral compensa a espera. E alerta: o local costuma lotar nos finais de semana e é obrigatório reservar. Acesso por uma estradinha de terra. Não possui estacionamento, mas os carros costumam ficar estacionados sem problemas na própria estrada de terra, em frente ao restaurante.

Moara Café. Um local realmente imperdível da cidade de Cunha, inclusive para quem está só de passagem até Paraty. O Moara Café fica literalmente às margens da estrada Cunha-Paraty e é uma delícia de parada a qualquer hora do dia. Aberto das 9h às 18h, é perfeito para o café da manhã a qualquer hora, para tomar um longo e demorado brunch, para matar a fome com um belo sanduíche ou mesmo para uma pausa redondinha para o café com bolo durante a tarde. Pela fachada que se vê da estrada a gente nem imagina os imensos jardins de mata nativa que a propriedade tem nos fundos. É ali que ficam espalhadas mesas de diferentes tamanhos e deliciosas pérgolas e gazebos que também acomodam os clientes, num ambiente super tranquilo. No cardápio é tudo gostoso: do pão de queijo às tortas, dos sanduíches aos docinhos. E o café é de excelente qualidade. Ah! E o local tem ainda uma sorveteria artesanal e loja. Possui amplo estacionamento no local.

Fã de carteirinha de piqueniques, fiz alguns também em Cunha (há ótimos lugares, bem isolados e rodeados por natureza, para fazer piquenique por lá) e achei o próprio Moara Café um excelente lugar para comprar comidinhas e petiscos para tal. Ali funciona também um armazém/deli bem legal, com opções doces e salgadas bem interessantes – inclusive coisinhas gostosas para jantar no chalé da pousada, de frente para a lareira, bem sossegados nesses tempos de pandemia.

