Comer e beber em Chicago

Não é difícil cair de amores por Chicago à primeira vista. Foi assim com a maioria das pessoas que conheço e eu mesma me apaixono cada vez que visito a cidade. A mistura harmônica do skyline de arranha-céus contemporâneos com os edifícios art-déco, o icônico Loop em Downtown, o rio e as prainhas urbanas do Lago Michigan, os bairros cheios de personalidade (como Wicker Park, Lincoln Park, West Loop, Lakeview, River North ou Andersonville), a incrível mistura étnica e cultural por toda parte, os imperdíveis museus, a paixão pela arte de rua… E 2019 ainda por cima é o ano do teatro em Chicago, como contei aqui.

Da época da lei seca, Chicago herdou o gosto pelos bons drinks e o que não faltam na cidade são opções para beber MUITO bem. A cidade tem o maior número de cervejarias artesanais dos EUA (aposte sem medo em lugares como Three Floyds, Two Brothers, Metropolitan e Dry Hop) e as destilarias artesanais também andam com tudo por lá (sou fã de carteirinha há tempos da ótima CH Distillery, que tem um bar pra lá de gostoso para ir em qualquer dia da semana). Com mais bala na agulha, recomendo o impecável The Aviary, o bar que leva os drinks tão a sério que fez dos coquetéis as grandes estrelas de seu menu e tem um dos mais gostosos speakeasy da cidade – o The Office – em seu subsolo.

Para sair do óbvio, boa pedida é passar no peculiar The Pink Squirrel, pros lados da trendy Logan Square (uma excelente região, aliás, para uma bela noite de bar hopping). Garantindo que são um “tributo à cultura de coqueteis do meio-oeste”, os bartenders do Pink Squirrel investem nos clássicos mas também em curiosíssimos milk-shakes alcoolicos, que são o que realmente atraem seus visitantes. Além dos bons drinks, a casa também fica movimentada nos finais de semana por suas pistas de duckpin bowling e – acredite – torneios de jogos de tabuleiro.

Mas, terra de skyline tão lindo e inconfundível, Chicago é também terra de rooftop bars. São inúmeras as opções, e com os mais diferentes estilos. Gosto muito dos rooftop bar instalados em grandes hotéis da cidade, como Terrace at Trump (no Trump Hotel Chicago, que fica no quarto maior edifício dos EUA e bem à beira-rio, e surpreendentemente um hotelaço sobre o qual falarei em mais detalhes em outra semana), o Roof at the Wit (no The Wit Chicago) e o The Dec (no Ritz-Carlton), entre outros. Nesta última viagem visitei pela primeira vez – e adorei – o novíssimo e imperdível ZBar, instalado no sexto andar do hotel The Peninsula Chicago. Com música ao vivo, o Z Bar é imerso em um ambiente de arte e design, com vistas incríveis para Chicago – e a carta de drinks e snacks é deliciosa, dando personalidade até aos clássicos.

E, mais do que tudo, Chicago é terra boa para se comer – e comer bem. Não por acaso, o gigante caldeirão cultural que compõe a cidade se reflete sem pudores em sua cozinha repleta de sabores – impossível você não achar um restaurante ali que seja a sua cara. O “prato” mais icônico da cidade é sua deep dish pizza, de bordas muito grossas que mais parecem uma torta), mas a culinária em Chicago vai MUITO além disso – inclusive em seus bairros étnicos como Chinatown, Greektown, Little Italy, Albany Park, West Ridge e Humbolt. Aposte sem medo nos contemporâneos, como a deliciosa Margeaux Brasserie instalada dentro do hotel Waldorf Astoria, ao lado da Mag Mile – a casa do chef Michael Mina tem cozinha e serviços excelentes, em um ambiente super descontraído e sem frescuras. Na alta gastronomia o cenário é ainda mais tentador: são 22 restaurantes estrelados no Michelin, incluindo refeições memoráveis em restaurantes como Alinea, Acadia, Oriele, Smyth ou Goosefoot. Chicago tem também o primeiro brewpub estrelado no Michelin: o delicioso Band of Bohemia que, apesar de afastado de Downtown, vale super o desvio.

Dá pra ler mais sobre a minha Chicago aqui.