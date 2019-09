Comer e beber em Las Vegas

Aproveitei minha ida a Las Vegas para participar da Virtuoso Travel Week, sobre a qual contei aqui, para esticar a viagem e passar uns dias na cidade atrás de novidades fora do circuitão cassinos-drinks-açucarados-baladas que muita gente ainda procura na cidade. Afinal, eu mesma não tinha gostado das minhas experiências anteriores em Las Vegas mas andava lendo muita coisa interessante sobre como a cidade estava se reinventando e atraindo também um público bem diferente nos últimos anos.

A verdade é que estes dias foram ótimos para mudar meu relacionamento com Vegas, e vou falar mais em detalhes sobre isso lá no MariCampos.com. Porque, felizmente, desta vez encontrei na cidade lugares realmente cosmopolitas, servindo comida e bebida de verdade, com altíssima qualidade, que em nada se assemelham aos pratos monstruosos de 5,99 e drinks horríveis servidos em enormes tubos de ensaio fartamente em bares duvidosos da Strip. Las Vegas realmente se reinventou. Pode ainda não ser um destino “para todo mundo”, mas definitivamente se tornou uma cidade incrivelmente democrática, capaz de oferecer experiências realmente diversas para gostos, perfis e budgets bem diferentes.

E se tem uma coisa na qual Vegas ficou craque nos últimos anos é em bares e restaurantes de alta qualidade instalados em seus melhores hotéis – e fiz questão de conhecer vários deles nesta semana na cidade. Hospedada no ótimo Aria Resort & Casino (que conta agora com a excelente opção de comprar acesso, na reserva ou no check in, ao Resort Lounge, com café da manhã, happy hour, comidinhas e bebidinhas), aproveitei para comer nos também ótimos Catch (lotadíssimo sempre, seja no bar ou no restaurante) e Juan Serrano Tapas (bom tanto nas tapas quanto nos drinks). Das novidades do Aria, gostei muito também da nova e deliciosa Patisserie ao lado do Casino, a melhor opção que conheci na cidade toda, em diferentes visitas, para um café da manhã rápido realmente gostoso. Vai dar pra ler review completa do hotel no meu MariCampos.com já-já.

Frequentei também bastante o vizinho Park MGM, o mais novo hotel da Strip, que tem mesmo muitas opções gastronômicas e etílicas bem boas – inclusive um enorme Eataly bem na entrada! Dos restaurantes e bares que experimentei lá, recomendo fortemente o excelente Juniper Cocktail Lounge, que tem mais de 60 rótulos diferentes de gim, diversos rótulos diferentes de tônica e menu duper criativo. E no novo NoMad Hotel Las Vegas, literalmente anexo ao Park MGM, recomendo muito os lindos (mesmo!) e deliciosos NoMad Bar e NoMad Restaurante (este último, num salão deslumbrante de pé direito altíssimo, com mais de 25 mil livros na decoração).

No também novoDelano Las Vegas, amei de paixão meu almoço no Rivea by Alain Ducasse. O restaurante, filial da unidade presente em outros hotéis mundo afora (como no Bulgari London), não apenas tem comida deliciosa e equipe afinadíssima em um ambiente sem frescuras, como também uma das vistas panorâmicas mais incríveis de Las Vegas a partir de seu terraço – e por isso mesmo recomendo ir para o almoço.

O novo complexo The Palazzo do The Venetian também trouxe novidades bem boas para fãs de boa mesa e bons coquetéis: fui duas vezes ao ótimo Electra Bar, um belo bar bem ao lado do cassino que conta com excelentes mixologistas, e também jantei no irretocável restaurante cantonês Mott 32, um dos melhores do gênero em que já comi.

Para terminar o quesito bons drinks, também amei voltar ao sempre ótimo Chandelier 1.5, um dos bares visualmente mais bonitos de Vegas, no Cosmopolitan Las Vegas , e a novidade deliciosa que é o Vanderpump Cocktail Garden, que é literalmente um jardim em pleno Caesar’s Palace , com ambiente delicioso e drinks excelentes (e ainda é craque nos petiscos e nas sobremesas também, então vale visitar com um pouquinho de apetite!).

Dá pra ler mais sobre minhas aventuras em Las Vegas em agosto aqui.