Comer e beber em Londres

Apesar da libra não dar trégua frente ao nosso cada vez mais desvalorizado real, comer e beber bem em Londres tem sido um prazer cada vez maior. Foi-se o tempo em que turistas reclamavam de comer mal na cidade: hoje há opções de restaurantes muito bons mesmo para orçamentos apertados e os restaurantes estrelados são mesmo daquele tipo, como diria meu avô, “de tirar o chapéu”. No quesito mixologia, então, não tem pra ninguém: os londrinos sempre souberam beber bem, e hoje vários dos melhores bares do mundo estão sediados ali mesmo (merecidamente).

Nesta última visita à capital inglesa em março passado, fiz questão de me aventurar de novo neste território, revisitando alguns lugares que adoro e conhecendo alguns lugares novos. Ouso dizer, inclusive, que, apesar de curtinha, o que eu mais fiz durante minha estadia foi comer e beber muito bem 🙂 Das minhas muitas investidas gastro-etílicas desta viagem, listo aqui meus favoritos.

No quesito café da manhã (que segue sendo minha refeição favorita do dia, seja em viagem ou não!), o Oscar vai mesmo para o hotel no qual me hospedei desta vez: o irretocável The Beaumont, um discretíssimo hotel da Preferred Hotels em plena Mayfair. O café, servido de maneira à la carte no restaurante The Colony Grill Room, tem atmosfera super descontraída inspirada nos anos 20, bom serviço e um excelente menu daquele tipo em que é impossível você não se achar. Tomei café da manhã duas vezes lá e fui feliz tanto no autêntico full English como na avocado toast que se revelou a mais completa e saborosa que já provei do gênero. Dá pra ler mais sobre o que eu achei do The Beaumont aqui.

Na categoria comidinhas, menção honrosa para o incrível Dior Prêt-à-Portea do The Berkeley, sobre o qual já contei aqui. Apresentação, comida, serviço, ambiente, tudo impecável no mais bonito chá da tarde de Londres. Mas o grande Oscar das comidinhas vai para o delicioso Cakes&Bubbles do estrelado chef Albert Adrià. Instalado dentro do charmoso hotel Café Royal da Leading Hotels of The World, o Cakes & Bubbles foi primeiro uma iniciativa pop up em 2016. O sucesso foi tão grande que agora a casa veio para ficar de vez no hotel, com um adorável café no coração de Piccadilly. Eleito o melhor pastry chef do mundo no 50Best, Adrià oferece ali um menu sem paralelo de sobremesas para serem degustadas como uma refeição completa, passo a passo, harmonizadas com champagne. Quem não quiser, pode, é claro, simplesmente pedir uma só delas acompanhada de um café ou chá (destaque absoluto para sua cheese cake de parmesão). Mas a ideia do menu degustação é mesmo surpreendente: apresentação e sabores sem iguais, realmente suficientes para substituir uma refeição, e sem nos dar a sensação de “ter comido muito doce” ao sair do local. Simplesmente imperdível!

Para o jantar, menção honrosa para o jantar no Brunello Bar and Restaurant, o delicioso restaurante italiano do Baglioni Hotel London, outro hotel membro da Leading Hotels of the World, localizado na charmosa região de Kensignton Gardens. Ambiente super elegante, ótimo serviço, bela carta de vinhos e pratos italianíssimos, cheios de sabor. Quem não quiser ficar para jantar pode fazer bom uso da ótima área do bar; o menu de coquetéis também é excelente.

O “Oscar” dos jantares londrinos desta vez vai para o irretocável Beck at Brown’s, o delicioso restaurante do Brown’s Hotel, da Roccoforte Hotels. Esse discretíssimo hotel de Mayfair tem um dos bares mais icônicos de Londres (o imperdível Donovan Bar) e agora teve seu restaurante totalmente remodelado por Olga Polizzi, que o deixou ainda mais aconchegante (mas sem perder a clara essência britânica). O novo menu, muito mais casual, traz clássicos pratos italianos reinventados para utilizar somente ingredientes frescos e sazonais britânicos. O serviço continua atencioso, eficiente e irrepreensível como sempre.

E como Londres é terra de (muitos!) bons drinks, os eleitos da vez foram os coquetéis inspirados na mostra sobre Dior do The May Fair Hotel e o recém-reaberto bar do Mandarin Oriental Hyde Park London. Seu Mandarin Bar reabriu melhor do que nunca – e agora o hotel todo já está, enfim, reaberto também! Mesmo ambiente e mesmo serviço impecável, mas com novidades na carta de coquetéis – e equipe de bartenders super criativa, capaz de criar delícias ali na hora mesmo, de acordo com o que a gente pede. Melhor hora para ir: antes do jantar, quando fica bem movimentado (convém reservar).

Londres está mesmo cada vez melhor para comer e beber e boa parte dos lugares que se esmeram para isso está dentro de tradicionais hotéis da cidade. Jantar ou pelo menos tomar um belo drink em um deles é uma boa maneira de conhecê-los e aproveitar seus ambientes e premiados serviços, mesmo que não se esteja hospedado em nenhum hotel do gênero.

Para ler mais sobre minhas aventuras em Londres, gastro-etílicas ou não, em viagens anteriores pela cidade, clique aqui.