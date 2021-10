Estou na Espanha desde a semana passada. Estudei aqui em outros tempos e venho todos os anos visitar minha irmã. No ano passado, foi essa justamente a primeira viagem que cancelei na pandemia – tinha vinda programada em 20/03/2020, e pouco mais de uma semana antes houve a declaração da OMS e os planos de viagem foram por água abaixo. Mas como andam as viagens internacionais na pandemia agora?

Depois de tanto tempo de isolamento, seguido de apenas cuidadosas viagens de carro pelo Brasil nos últimos doze meses, agora, após minha segunda dose da vacina e com a vacinação bastante avançada na Espanha (80% da população já está completamente imunizada e idosos começando a receber a terceira dose), achei que valia a pena vir matar as saudades da família. E, com cuidado e muita disciplina, tenho tido dias realmente bem felizes por aqui.

Como foi a viagem para a Espanha

A preparação para viajar à Espanha após minha segunda dose da vacina contra a Covid-19 foi exatamente a mesma que venho sugerido a leitores e seguidores que também estão começando a retomar suas viagens com a campanha de imunização nacional finalmente avançando. Fiz um compilado resumidinho de dicas para essas viagens mais longas na pandemia nos destaques do meu Instagram @maricampos.

Passado o período de 15 dias da segunda dose da vacina, fundamental para nossa imunização, fiz o ciclo de planejamento de viagem mais curto que consegui. Quando menor o ciclo de planejamento, mais conhecimento temos sobre as regras e burocracias em vigor em um destino, já que as mesmas têm mudado com frequência ao longo da pandemia.

No meu caso, como tinha bastante flexibilidade, só comprei passagem e defini a viagem um mês antes da partida. E obviamente o fiz através de uma boa agência de viagens; afinal, a curadoria e a expertise desses profissionais especializados se faz mais necessária do que nunca. A informação é a maior aliada de nossa segurança e bem-estar, sempre.

Importante o cuidado em cada etapa

Ao invés de ir para o aeroporto de Guarulhos com o serviço de shuttle que normalmente usava, e para não ter stress com cancelamentos de carros por aplicativo nem motoristas com a máscara com o nariz de fora, usei os serviços de transporte executivo/privativo da Shift Mobilidade Corporativa. Ótimos carro e motorista, serviço redondinho, chegando com folga e tranquilidade ao aeroporto – recomendo.

Preferi um voo direto São Paulo-Madri para lidar o mínimo possível com voos, aeroportos e burocracias. Se a gente faz escala em outro país, tem que seguir as burocracias de entrada no outro país também, obviamente. E aeroportos e aviões ainda são espaços extremamente complicados em tempos de pandemia, que nos demandam energias e cuidados extras para garantir nossa segurança e a dos demais.

A recomendação das companhias aéreas tem sido chegar no aeroporto com quatro horas de antecedência para voos internacionais, justamente pela demora que a checagem atual de documentos e certificados pode causar.

Usar uma máscara tipo pff2/N95 bem ajustada O TEMPO TODO, por exemplo, é essencial. É fundamental retirarmos as máscaras ÚNICA e RAPIDAMENTE para comer e beber, seja no aeroporto ou dentro do avião. E vale lembrar que essas máscaras pff2 de qualidade certificada agora são bastante acessíveis, devem ser trocadas no máximo a cada 10 horas de uso, mas podem ser reutilizadas por até 10 vezes com intervalos de pelo menos 3 dias entre os usos. O pesquisador Vitor Mori, do Observatório da Covid-19 no Brasil, tem um fio ótimo sobre isso no Twitter (@vitormori).

Vale lembrar também que é essencial ainda adquirir um seguro de viagem internacional com proteção contra a Covid-19. Há diferentes tipos de seguro viagem vendidos hoje em dia e é preciso comprar um que realmente te proteja durante toda a sua estadia. A recomendação dos bons agentes e consultores de viagem é comprar o seguro viagem com validade de pelo menos 14 dias após sua data de retorno para o Brasil.

Como anda o turismo na Espanha

Com o país alcançando 80% da população completamente imunizada com as duas doses das vacinas contra a Covid-19 (e iniciando a aplicação da dose de reforço para idosos), a Espanha vem retomando o turismo de visitantes estrangeiros nos últimos meses.

Para os brasileiros, a entrada no país é bastante desburocratizada: basta estar 100% vacinado há pelo menos 15 dias (é preciso apresentar o certificado do ConectSUS gerado com QR code em inglês ou espanhol) e preencher um formulário sanitário online no site do governo espanhol, que também gera um QR code obrigatório – conferido tanto na hora do embarque como no ato de entrada no país.

Na chegada pelo aeroporto internacional de Madrid (Barajas) a gente agora passa obrigatoriamente por dois controles distintos: o controle imigratório, para conferência de documentos de viagem, comprovação de estadia, seguro viagem obrigatório etc, e o controle sanitário, para comprovação de vacinação e QR code gerado pelo governo espanhol para autorizar nossa entrada.

Não é regra (alguns são liberados imediatamente, como eu fui), mas muitos passageiros têm sido encaminhados, logo após apresentar o QR code para as autoridades sanitárias, para um teste rápido de antígeno feito no próprio aeroporto mesmo, sem custos para o turista. Dando negativo, o viajante é liberado no ato para recolher sua bagagem e seguir viagem.

Para circular pelo país, não há exigência de um passaporte sanitário – esse controle já é feito pelas autoridades de saúde direto nos aeroportos, portos e estações de trem e ônibus.

Com a vacinação tão avançada no país, já não há mais obrigatoriedade de andar de máscara nas ruas e parques. Mas, com a variante Delta circulando por aí, felizmente muita gente ainda o faz. Para ingressar em quaisquer espaços fechados, atrações turísticas, supermercados, lojas etc, o uso de máscaras obviamente segue obrigatório.

Tem sido muito interessante observar que aqui (especialmente na linda cidade de Salamanca, onde minha irmã mora) a maioria das pessoas fica com as máscaras postas em bares, cafés e restaurantes até a comida chegar à mesa – e a recolocam imediatamente ao final da refeição, mesmo que sigam à mesa papeando. Em clubs e casas noturnas o uso de máscaras também é obrigatório.

Flexibilidade, paciência e disciplina

Estou usando um chip internacional da O Meu Chip (que entrega em casa, no Brasil, antes da viagem, e funciona zero burocracia na hora que a gente chega ao destino informado no ato da compra) para ficar o tempo todo conectada, e recomendo bastante. Assim, vou mostrando um pouco do dia-a-dia da viagem no meu instagram @maricampos.

É importante lembrar que viajar nesses tempos exige bastante flexibilidade (de tempo e de finanças), paciência e disciplina o tempo todo. Algumas atrações turísticas ainda estão fechadas em função da pandemia e outras tantas operam com grandes restrições ou limitação de público.

Mas as ruas, restaurantes e cafés estão cheios, e – há exceções, é claro – mas a maioria dos espanhóis que vejo estão se comportando de maneira disciplinada e correta. Boa parte dos cafés, bares e restaurantes ganharam espaço das ruas para fazerem suas “terrazas” ao ar livre nestes tempos, o que é mesmo um delícia.

Assim, tem sido muito bom passar esses dias aqui e observar como a vacinação avançada realmente leva as pessoas de volta às ruas com segurança – e, para desespero dos negacionistas, reaquece sobremaneira a economia (a Espanha, graças a uma das mais bem sucedidas campanhas de vacinação da Europa, tem uma das melhores projeções de crescimento econômico para 2022).

Com cuidado, cautela, vacinas e senso de coletividade, retomar pouco a pouco nossas viagens tem sido um imenso prazer.

