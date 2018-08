Tem novidade aérea boa para quem voa em executiva: a companhia aérea Turkish Airlines lançou uma novo serviço para passageiros que fazem apenas conexão em Istambul. Sendo alguém apaixonada por Istambul (e por quase toda a Turquia, na verdade), já voei diversas vezes, em diferentes classes e tanto nacional quanto internacionalmente com a Turkish Airlines – a honsta econômica, a infelizmente extinta (e excelente!) Premium Economy e a ótima executiva. Gosto dos aviões, dos assentos, do entretenimento, da comida e, principalmente, do serviço – e acho que tem ótimo custoXbenefício, sobretudo para destinos mais longínquos.

Em uma das viagens que fiz com a companhia, meu destino final era a Tailândia. Fiz um stopover de uma semana na ida, mas na volta tive apenas uma espera de conexão antes de tomar o voo com destino ao Brasil e acabei esperando sem nem sair do aeroporto, com medo de me enrolar para voltar. E é para esses casos – quando o passageiro está voando com a companhia para outro destino que não a Turquia – que eles lançaram recentemente uma experiência de conexão que leva o passageiro para conhecer algumas das encantadoras belezas de Istambul ao invés de ficar “preso” no aeroporto.

Por enquanto, a novidade está disponível apenas para os passageiros da classe executiva – mas podem sem dúvidas inspirar também quem viaja em classe econômica a aproveitar longas conexões explorando uma das mais espetaculares cidades do (meu mundo) em roteiro similar. A Istanbul Bosphorus Experience (“Experiência no Estreio de Bósforo em Istambul”) passou a ser oferecida a todos os passageiros que pousarem no aeroporto de Ataturk e tiverem uma conexão de sete horas ou mais na cidade. O passeio personalizado pelo Estreito de Bósforo, um dos principais cartões postais da cidade, contribui também, ainda que indiretamente, para movimentar a sofrida economia turística turca, tão abalada nos últimos anos por todos os problemas político-sociais recentes do país (já falei em outras oportunidades sobre este tema, como aqui).

O programa da Turkish inclui ser recebido pelo guia no controle de passaportes, boas-vindas da equipe Prime Class, passeio guiado às lindas marinas de Eminönü ou Karaköy, cruzeiro privado no Bósforo (com bebidas, lanches e conexão de wi-fi) e uma refeição no luxuoso hotel Ciragan Palace Kempinski (café da manhã, almoço ou jantar, dependendo do horário da conexão). Depois, o passageiro será levado ao aeroporto de Istambul, onde aguardará seu voo no espetacular lounge da companhia (de fato, um dos mais incríveis que já conheci, e premiado novamente no ano passado pela Skytrax com o melhor lounge de classe executiva do mundo). As reservas podem ser feitas pelo próprio passageiro através do site da companhia, sem percalços. Uma belíssima ideia que podia virar moda em outras companhias aéreas também.