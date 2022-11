Fãs de cruzeiros conseguem rapidamente apontar alguma vantagem deste tipo de viagem: só desfazer a mala uma única vez, acordar cada dia em um destino diferente sem lidar com estresses nos deslocamentos ou mesmo ter que tomar o mínimo de decisões possível diariamente.

Para os cruzeiros de luxo, que operam quase invariavelmente em sistema tudo incluído (inclusive gorjetas), uma vantagem específica é frequentemente a mais citada: “não precisar colocar a mão no bolso” durante a viagem. Mas atualmente esta máxima anda ganhando novos contornos: cruzeiros podem ter hoje a melhor relação custoXbenefício das viagens de luxo.

Não é novidade que o custo final das viagens vem subindo – e bastante – nos últimos dois anos. A chamada “inflação do turismo” não anda dando trégua, inclusive em função da grande demanda, aumentando preços constantemente em voos, hotéis e outros serviços de viagem. Enquanto isso, apenas um tipo de viagem tem mantido seus valores praticamente congelados (ou até reduzidos, em alguns casos e itinerários específicos): os cruzeiros de luxo.

Das mais às menos conhecidas, muitas armadoras deste segmento, contrariando a movimentação do mercado turístico de 2021 para cá, não subiram seus preços. Por isso mesmo, a matemática dos cruzeiros de luxo está atraindo cada vez mais viajantes – inclusive muita gente que antes evitavam viagens neste estilo.

Novo gap entre custos das férias em terra e férias em alto mar

A diferença do chamado “custo férias” em terra e em alto-mar tem ficado cada vez mais significativa nos cruzeiros de luxo. Alguns analistas financeiros americanos defendem que essa diferença pode chegar fácil a 50% em alguns casos hoje em dia.

Em muitas armadoras e itinerários de cruzeiros de luxo, o viajante anda pagando por “dia” do seu cruzeiro valor equivalente a uma diária de um belo hotel similar – mas com todas as refeições, bebidas, passeios, internet, minibar, serviço de mordomo e gorjetas já incluídos.

Vale lembrar que, atualmente, as cabines e o serviço em geral em armadoras verdadeiramente de luxo não perdem em nada para os padrões de hotéis de luxo tradicionais. Muitos navios de luxo de pequeno porte têm unicamente suítes como acomodações.

Essa diferença dos custos entre viagens terrestres e cruzeiros atual é ainda em grande parte reflexo da longa paralisação do setor durante 2020. Algumas armadoras suspenderam seus itinerários por um ano inteiro e, com muitos viajantes ainda receosos em embarcar em uma viagem de navio, as quedas nas reservas (exceto em viagens para a Antártica) ainda são bastante sentidas.

Curiosidade interessante: alguns navios de luxo, durante os períodos de lockdown e fronteiras fechadas em 2020, com as saídas de cruzeiro todas suspensas, foram “fretados” por famílias reais e grandes empresários árabes e permaneceram navegando em águas internacionais como os grandes hotéis flutuantes que são, com suas tripulações trabalhando normalmente.

Scenic Eclipse: cruzeiro em iate 6 estrelas

No final de outubro, tive o prazer de navegar pela primeira vez no Scenic Eclipse, o super iate para 228 passageiros que se define como “o único iate de descobertas 6 estrelas do mundo”. Especialmente projetado para navegar pelos polos norte e sul, em cruzeiros de expedição, opera sempre em sistema “super all inclusive”.

Ali ninguém precisa “colocar a mão no bolso” durante a viagem: o valor final do cruzeiro já inclui todas as refeições em qualquer restaurante da embarcação (são até 10 experiências gastronômicas diferentes possíveis), open bar (inclusive dos 135 rótulos diferentes de uísque disponíveis no bar), minibar personalizado, room service 24h, passeios em todas as escalas, gorjetas a bordo e em terra, transfers e wifi. Alguns itinerários incluem também noites de hotel pré e pós cruzeiro e voos domésticos até os portos de partida e chegada, numa equação matemática extremamente sedutora.

Como nos melhores hotéis, todas as cabines do Eclipse têm varanda privativa e serviço de mordomo dedicado, amenidades ESPA, minibar customizado, camas espetaculares (com ajustes individuais) e secadores Dyson. O serviço de quarto está disponível 24h, do café da manhã na varanda ao snack da madrugada, ao gosto do freguês – tudo incluído. E o iate ainda tem spa de 550m2, mini piscina, jacuzzis, minissubmarino e dois helicópteros.

Seus itinerários-vedete são o Ártico e a Antártica, operados justamente durante as temporadas de verão dos dois hemisférios. Mas, na “entressafra”, navega também por outros cantos, inclusive para reposicionar o iate para os itinerários principais.

Por isso mesmo, meu cruzeiro no Scenic Eclipse foi peculiar: nove dias entre Lima, no Peru, e Valparaíso, no Chile, sem o grande foco de aventura e expedição tão peculiar à embarcação (possuem uma bela frota própria de zodiacs, caiaques e paddle boards). Mas éramos inacreditavelmente menos de cinquenta passageiros a bordo e fizemos uma viagem espetacular, com gastronomia caprichada e ótimas descobertas em todas as escalas.

Vale saber que essa bela embarcação, que chega agora a Ushuaia para começar mais uma temporada Antártica, ganhará uma irmã gêmea em 2023: o Eclipse II. Juntos, devem chegar a 50 países diferentes.

