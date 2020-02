De volta a Tiradentes

Neste texto aqui, contei há alguns meses sobre a delícia que foi visitar a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, depois de tanto tempo da última visita. Gostei tanto, mas tanto, de ver o quanto (e quão bem!) a cidade se transformou na última década, que voltei uma vez mais antes que 2019 terminasse.

Em outubro do ano passado, a convite da adorável pousada de charme Aromas da Montanha, passei mais uma semana na cidade, em dias regados a artes e, é claro!, boa mesa. A Aromas da Montanha, localizada a dez minutos de carro do centro histórico da cidade, é uma pousada de charme deliciosa com apenas dez quartos, cada um com uma decoração diferente, inspirada em uma planta específica (daí o nome da pousada).

O serviço da equipe toda é super cálido e os donos (o adorável casal Rosana e Mozart) estão sempre ali para garantir que os hóspedes tenham a melhor experiência possível. O atendimento é todo personalizado e a pousada, localizada a dez minutos de carro do centro de Tiradentes, tem lindos jardins, piscina, livings e uma deliciosa varanda coletiva com vista para o por-do-sol. Romântica que só ela, perfeitinha para casais. Tem um farto café da manhã (buffet, com pratos quentes feitos à la carte na hora) e um simpático chá da tarde incluídos nas diárias. Dá para ler minha review completa da pousada aqui.

Bem instalada aí, aproveitei para curtir de novo esta cidade incrível, de ruas estreitas com calçamento de pé-de-moleque, charretes, igrejas barrocas, casinhas coloniais e charmosos becos – indefectivelmente emoldurada pelo paredão da Serra de São José sempre à vista. Revisitei as igrejas que acho mais bonitas (Igreja Matriz de Santo Antônio e Nossa Senhora do Rosário dos Pretos), apreciei o fim de tarde na colina da igreja São Francisco de Paula, visitei o ótimo Museu da Liturgia e ainda estiquei até São João del Rey, uma passeio sempre delicioso (fui de carro, mas dá pra ir também em Maria Fumaça aos finais de semana). A cidade estava em plena Semana Criativa – uma das muitas semanas de eventos em Tiradentes – e o centro histórico ficou repleto de atividades, várias delas gratuitas, entre mostras, palestras, desfiles e feirinhas especiais.

No quesito restaurantes, me fartei nos deliciosos Ora Pro Nobis, Viradas do Largo (que é membro da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança), Pacco&Bacco, Angatu, Tapioca Maria Bonita e no italiano Via Destra Ristorante. E recomendo todos eles. E, claro, repeti meus cafés favoritos na cidade: a sempre incrível e imperdível Jane’s Apple (que tem sempre sabores novos em suas maravilhosas maçãs cobertas e o melhor café AND melhor pão de queijo da cidade) e a gracinha Marcas Mineiras, que serve bolos simplesmente deliciosos.

Lojinhas? Sempre! Desta vez, além das muitas lojas de queijos, doces e lembrancinhas, aproveitei para revisitar as criações lindas de décor da Daniela Karam, as roupas super descoladas e exclusivas da Ave Maria e as peças super criativas de décor da Grata à Luz – além de conhecer a nova loja multimarcas Angela Diaz. Que Tiradentes só melhora mesmo!

Aproveitei ainda para escapar por um dia à deliciosa São João Del Rey, literalmente grudada em Tiradentes, que a gente alcança em vinte minutinhos de carro (ou 40 minutos em Maria Fumaça!) – mas isso já é história para outro texto…