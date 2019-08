Desbravando a região de Bordeaux

Quem me acompanha no Instagram @maricampos, viu que há dez dias estou desbravando a região francesa de Bordeaux. Famosa por seus vinhos de blends muito característicos, a região concentra não apenas a vibrante e deliciosa cidade de Bordeaux (uma das minhas preferidas em toda a França!) como também diversos vilarejos adoráveis rodeados de vinhedos e vinícolas, banhados por 3 rios diferentes.

Embarquei no outro final de semana em um cruzeiro Bordeaux-Bordeaux da Uniworld Cruises durante uma semana e adorei. Embarquei no SS Bon Voyage, a mais nova embarcação da companhia (que opera também roteiros em outros cantos da Europa, como rios alemães). A empresa, que opera barcos/navios de pequeno porte em cruzeiros fluviais para pouco mais de cem passageiros, tem um esquema bem relax à bordo, sem nenhum tipo de formalidade. Ali, quase tudo está incluído: refeições, open bar, wifi, taxas, gorjetas e, mais importante ainda, todos os passeios diários.

É a gente embarcar e aproveitar. A cada dia pude escolher pelo menos um tour – em muitos dias, dois, um pela manhã e outro pela tarde! – dentre as opções oferecidas, que vão de visitas a cidadezinhas, tours por vinícolas, caminhadas ou mesmo passeios guiados em bike. Teve até tour noturno durante a viagem e também tempo livre para cada um conhecer os vilarejos do seu jeito.

O navio tem ótima infra (uma pequena piscina incluída), cozinha caprichada e um staff muito querido e eficiente (mesmo!)- e a cama da minha cabine era simplesmente excelente. Visitei cidadezinhas lindas como a imperdível Saint-Émilion, Libourne, Paulliac, Blaye e tantas outras lindezas deste pedaço francês – com muitas pausas para visitar os famosos châteaux da região e degustar um pouquinho de seus vinhos (também servidos diariamente a bordo do navio), do Médoc a Sauternes. Tudo bem pontual, com boas guias locais e, quando necessário, transporte em ótimos ônibus executivos. Vou fazer review completinha do cruzeiro lá no MariCampos.com e ainda vou contar mais detalhes dele por aqui também.

Eis aí uma região muito gostosa e muito fácil de se explorar em carro alugado, mas que se revelou realmente perfeitinha para explorar via cruzeiro fluvial – inclusive pela facilidade dos deslocamentos e pela delícia de dormir e acordar em um cantinho diferente a cada dia. Mesmo boa parte das vinícolas estão a curtíssima distância das paradas do navio e, estando em um cruzeiro com os passeios incluídos, a gente pode realmente degustar os vinhos locais já que não terá que se preocupar em dirigir após a visita.

Terminado o cruzeiro da Uniworld, ainda tem mais da região de Bordeaux pela frente, incluindo o incrível Les Sources de Caudalie, um hotel genial envolto em vinhedos, a 30 minutos do centro de Bordeaux, e super couples-friendly, family-friendly, kids-friendly e pets-friendly também – que obviamente também vai ganhar destaque aqui muito em breve. E mesmo para quem não se hospeda, o hotel é uma excelente parada para almoço ou jantar durante os tours bate-e-volta para a região vinícola (tem três ótimos restaurantes, incluindo um estrelado no Michelin). E ainda arrumei tempo para espiar também o novíssimo La Maison d’Estournel, sobre o qual eu conto aqui.

Hoje eu estou deixando o lindo Les Sources de Caudalie para me instalar por mais uns dias de fato na própria cidade de Bordeaux – então ainda tem muita coisa pela frente para rever e explorar. Bordeaux é uma cidade muito acolhedora, vibrante e fácil, muuuuito fácil de conhecer; tem vários cantinhos que não vejo a hora de rever! Ainda dá pra acompanhar a viagem todinha ao vivo nos Stories do meu instagram – passa lá 🙂