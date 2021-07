É hora de dizer adeus para a arrumação do quarto de hotel?

Na semana passada, um anúncio da Hilton Hotels de que o serviço de arrumação de quarto passaria a ser oferecido apenas sob demanda nos hotéis de negócios e marcas mais econômicas da rede causou um baita auê em algumas publicações e figuras do turismo. Muita gente entendeu erroneamente que o serviço simplesmente não existiria nunca mais.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM @MARICAMPOS!

.

Teve gente bradando aos quatro cantos das redes sociais que a decisão do grupo era “absurda”, e até que “uma das principais vantagens de um hotel era ter alguém que arrumasse a nossa cama”. Mas seria mesmo tão ruim assim dizer adeus para o serviço de arrumação de quarto compulsória nos hotéis?

No caso dos hotéis Hilton, vale ressaltar que o serviço não deixou de ser oferecido pela rede; apenas passou a ser oferecido somente sob demanda – o que é muito diferente. Nas marcas de luxo do grupo, como Waldorf Astoria, LXR e Conrad, o serviço seguirá sendo oferecido automaticamente, a menos que o próprio hóspede opte por não recebê-lo.

LEIA TAMBÉM: A hotelaria mais em evidência do que nunca

.

.

Mudanças de serviço trazidas pela pandemia

O pretenso adeus ao serviço de arrumação de quarto compulsório nos hotéis não é de hoje. O serviço diário das camareiras foi um dos primeiros cortes da hotelaria no auge da pandemia no ano passado. E isso não apenas em grandes redes, mas também em diversos pequenos hotéis independentes e pousadas.

Toda a indústria da hospitalidade tem passado por mudanças profundas e contínuas para se adaptar aos novos tempos. É normal que os hóspedes também se ajustem às mudanças nos padrões de serviço. Em muitos hotéis, o serviço de turndown (a arrumação noturna do quarto, com fechamento de cortinas, abertura das camas etc) foi suspenso temporariamente; em outros, foi banido definitivamente.

Eu sou uma dos muitos hóspedes que não achou isso ruim. Na verdade, em todas as minhas estadias em hotéis e pousadas durante o pandemia me foi perguntado em algum momento, pela equipe do hotel, se eu desejava serviço de camareira (diurno e/ou turndown) ou não. E, acatando sugestão de amigos médicos e biólogos, gentilmente recusei o serviço na maioria deles.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM @MARICAMPOS!

.

.

Enfrentando uma pandemia de um vírus que se transmite majoritariamente pelo ar, com bandejas de café da manhã e demais refeições sendo corretamente entregues à porta do quarto por tantas propriedades, sem entrada do funcionário no local, preferi recusar o serviço de arrumação e seguir evitando o trânsito de outras pessoas na minha acomodação.

Vale lembrar que, em propriedades hoteleiras que adotam esse sistema, continua sendo perfeitamente possível pedir para trocar enxoval de cama e banho (importante principalmente nos casos de estadias prolongadas) ou repor itens quaisquer, sempre que o hóspede precisar.

Na maioria dos hotéis e pousadas nos quais me hospedei do ano passado para cá, um contato por Whatsapp geralmente confirmava diariamente se eu não estava mesmo precisando de nada no quarto etc. E, acredite, meu braço não caiu em nenhuma das vezes que arrumei minha própria cama em viagem.

LEIA TAMBÉM: 10 hotéis e pousadas para se isolar no Brasil

.

.

Pesquisas mostram aprovação de boa parte dos hóspedes

Pesquisas recentes publicadas pela McKinsey & Co e pela American Hotel and Lodging Association mostraram que boa parte dos turistas que estão de fato viajando nesses tempos não estão se importando com essas mudanças na prática. Estão, sim, mais preocupados com os aspectos gerais de segurança e saúde na hospedagem.

Na pesquisa da AHLA, dois terços dos entrevistados defenderam que apoiavam o banimento completo do serviço de housekeeping e que quanto menos contato no serviço de um hotel em geral, melhor. Frigobares já são abastecidos sob demanda, check in e check out feitos virtualmente por tantas propriedades, e menus e informações estão em aplicativos e QR codes em tantas outras – e eu particularmente acho isso ótimo.

LEIA TAMBÉM: Como a pandemia fortaleceu o nomadismo digital

Uma pesquisa recente da Booking mostrou também que a busca por garantias de saúde e segurança continua crescente entre viajantes. 70% dos entrevistados disseram que eram muito mais propensos a reservar um hotel ou pousada se estivesse bem claro no site (ou nas redes sociais) do mesmo exatamente quais medidas de saúde e segurança a propriedade tem colocado em prática de fato atualmente.

Não basta mais dizer apenas o já famoso (e odioso) bordão “seguindo todos os protocolos”. Os viajantes querem saber exatamente quais protocolos são esses. A nova percepção dos hóspedes tem sido verificada pela Booking na prática. Eles constataram 11% mais reservas em propriedades com essa conduta clara e explícita. E, atendendo à demanda dos usuários, introduziram um filtro “Health & Safety” no site para facilitar as buscas dos viajantes nesse sentido.

Meu interesse em hotéis vai muuuuuuuito além da ideia de ter uma cama milimetricamente arrumada pela camareira. Segurança, higiene, conforto e bom serviço, por exemplo, estarão sempre entre minhas prioridades como hóspede. Vai ser mesmo tão difícil assim se você realmente precisar dizer adeus à arrumação do quarto de hotel?

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM @MARICAMPOS!

.

.