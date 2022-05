A crise editorial ainda está firme por aí e atingiu o título em diversos países (inclusive no Brasil, onde deixou de ser publicada por muito tempo, até mudar de editora). ELLE, a icônica revista de moda e lifestyle, resolveu ampliar seus horizontes e investir também no mercado da hospitalidade. É isso mesmo: a ELLE Hospitality nasce com hotéis na França e no México.

ACOMPANHE A @MARICAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

Essa é a primeira investida do título internacional de lifestyle no mercado hoteleiro; mas parece que já virá em grande escala, com dois conceitos diferentes de hotéis boutique: Maison ELLE e ELLE Hotel. O primeiro Maison ELLE, aliás, abrirá suas portas em Paris já no próximo outono europeu, próximo ao Arco do Triunfo. E aberturas de outras unidades da marca em destinos da Europa e também na China fazem parte do calendário de negócios da ELLE Hospitality.

LEIA TAMBÉM: Viagens de até US$2milhões: o novo boom do ultra luxo no turismo

.

.

Propriedades prometem ser inovadoras como a revista

De certa maneira, lançar de repente investimentos na indústria de hospitalidade é consistente com a natureza inovadora e disruptiva da revista ELLE, que já lançou nos últimos tempos os bem-sucedidos ELLE Boutique e o ELLE Café.

Segundo o anúncio inicial da empresa, feito na semana passada, a marca Maison ELLE focará em design contemporâneo e terá tarifas mais acessíveis, focada no viajante que tem grande flexibilidade para aproveitar desde um final de semana no hotel até trabalhar remotamente dali por longos períodos. A proposta é criar uma espécie de refúgio urbano prático e conveniente, influenciado pelas últimas tendências e com serviço personalizado.

Já o ELLE Hotel proporá propriedades com hospitalidade de alto nível, imersão cultural e profunda conexão com o destino e as comunidades locais – inclusive com designers e artesãos locais projetando e decorando seus espaços. O anúncio oficial tratou como “prioridade absoluta” da nova marca hoteleira a proteção ambiental nas regiões em que estiver inserida e a sustentabilidade do projeto como um todo.

LEIA TAMBÉM: Por que voar na janelinha pode ser mais seguro?

ACOMPANHE A @MARICAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

.

ELLE Hospitality nasce com hotéis na França e no México

A novíssima ELLE Hospitality se associou a empresas do setor hoteleiro e imobiliário, como a mexicana ACTUR, a europeia STUDIO V na Europa e Whitney Robinson International, no Oriente Médio. A ideia central é que as novas propriedades hoteleiras proponham certa imersão dos hóspedes no universo da revista e ao mesmo tempo possibilite que conheçam os destinos “através da visão da própria ELLE”, segundo a CEO do grupo francês Lagardere, detentor da revista ELLE.

A Maison ELLE em Paris terá apenas 25 quartos e suítes e um belo spa. Segundo o CEO da Studio V, parceira da ELLE Hospitality no novo hotel francês, a nova propriedade buscará conexão emocional da marca com o consumidor, focando em experiências, moda e design.

O primeiro ELLE Hotel também já tem local e data estimada para inauguração: deve abrir as portas em Jalisco, em uma área paradisíaca na costa do Pacífico no México, no ano que vem. A ideia ali é aliar lifestyle de luxo a consciência ecológica, sustentabilidade, bem-estar e turismo regenerativo, com a comunidade local colaborando ativamente no projeto e no funcionamento do hotel.

LEIA TAMBÉM: Silversea renova o mercado dos cruzeiros de luxo

ACOMPANHE A @MARICAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

.