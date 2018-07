Espanha: os melhores guias de viagem

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acabei de comprar mais uma passagem para a Espanha e daqui a algumas semanas vocês me verão trazendo novas dicas de lá. Quem me acompanha há mais tempo nos jornais e revistas ou lá no MariCampos.com sabe que eu “morei” no país em duas ocasiões diferentes e visitei em diversas viagens ao longo da vida, sobretudo nos últimos dez anos, com o pretexto da sis morando por lá.

E falar em Espanha para brasileiros hoje em dia é, sem dúvidas, falar do Espanha Total. O site, desenvolvido pelo adorável casal Maria Cecília e Tony Galvez (ela, brasileira, e ele, espanhol com muitos anos de vida no Brasil – dois queridos que tenho orgulho de chamar de amigos), sabe como nenhum outro trazer amplo conteúdo sobre a Espanha de forma correta, clara e completa, levando em consideração os hábitos e as preferências dos brasileiros.

Além do conteúdo do site em si, eles têm uma família de guias de viagem incríveis que não para de crescer: os guias Espanha Total acabam de acrescentar à sua coleção mais um destino, Cádiz. Assim como o restante da coleção, o guia de Cádiz é completíssimo, respondendo de maneira ultra didática todas as dúvidas que um turista brasileiro possa ter sobre sua visita à cidade de Cádiz.

A parte mais bacana dos guias são os roteiros de um ou mais dias totalmente exclusivos, desenvolvidos a partir do zero pelos autores a partir de suas próprias andanças e pesquisas. São roteiros extremamente detalhados, com instruções precisas passo-a-passo, e sempre acompanhados de mapas exclusivos também (os guias são também visualmente sedutores, com editoração bem clara e didática, fácil de usar). Aliás, super importante: TODOS os itinerários, dicas, restaurantes, hotéis e demais produtos e serviços mencionados nos guias foram testados pessoalmente pela dupla. Ou seja: nada de pegadinhas! Se tá sugerido lá, eu confio 100%.

O pulo do gato? Não bastasse o conteúdo excelente, os guias do Espanha Total também corrigem uma falha comum à maioria dos guias de viagem: estão SEMPRE atualizados. Como os guias só são vendidos em versão eletrônica (ebook em PDF, assim você pode ler no computador, tablet ou celular, em qualquer lugar), qualquer alteração nos destinos, atrações, locais e serviços mencionados é rápida e automaticamente corrigida no arquivo – o que garante que todo mundo tenha sempre o material mais atualizado possível sobre o destino do guia que tem em mãos.

Dá pra comprar por Paypal ou cartão de crédito diretamente no site deles (os guias custam desde 6,90 euros). Recomendo muito, sempre.