Final de ano em Paris

Que Paris é minha cidade favorita, não escondo de ninguém. Pode ser clichê, mas amo de paixão mesmo. E também já comentei aqui o quanto acho que a cidade fica ainda mais linda na época das festas de final de ano, ainda mais vestida de luzes e magia.

Como muitos leitores sempre me pedem dicas do que fazer em Paris na época de Natal e Ano Novo, aqui vão ideias atualizadinhas do que fazer de especial pela cidade neste mês de dezembro, separadas por temas para todo mundo achar sua praia. A maioria delas continua rolando até a primeira semana de janeiro, o que garante que mesmo quem chegue após o reveillon ainda possa aproveitar.

GASTRONOMIA

Comer bem em Paris é mandatório e são muitos os locais que se esmeram em criar menus e até ambientes efêmeros especiais para as festas de final do ano na cidade. Festivais especiais também rolam nesta época, como, por exemplo, o Salon Noel Gourmand (até 17/12 na Cité de la Mode) e o Grand Tasting, que acontece todo começo de dezembro no Carrosel do Louvre. A hotelaria de luxo também merece atenção redobrada em seus restaurantes. Há jantares harmonizados dentro de iglus temporários (como o Artic Dinner criado pelo Le Royal Monceau), menu de coquetéis exclusivos para o Natal (como na proposta do low profile Lancaster), e chás da tarde especialíssimos, com menu, decoração e temáticas exclusivos para o mês do Natal, em hotéis de luxo como o Ritz Paris (que tem uma incrível versão natalina exclusiva para seu lendário chá da tarde, servido diariamente no Salon Proust) e o Le Bristol Paris (que tem um Christmas menu com criações de patisserie by Chef Julien Alvarez em seu Café Antonia). A sobremesa típica de final de ano na França (em formato de tronco de árvore) invade as vitrines de todas as docerias da cidade. A mais famosa dela é a de Pierre Hermé, que pode ser comprada em qualquer uma de suas lojas na cidade – mas há também versões mais em conta em todas as boas pâtisseries de Paris.

DECORAÇÃO ESPECIAL NOS HOTÉIS

Os hotéis parisienses se esmeram como poucos em fazer a cada ano decorações especiais de Natal mais charmosas e exuberantes que no ano anterior – vale espiar os lobbys dos hotéis de luxo da cidade para se encantar com sua criatividade. A mais famosa é a do sempre genial Jeff Leatham, diretor artístico do Four Seasons George V Paris, que sempre cria imbatíveis ambientes para o Natal, geralmente com imensas esculturas metálicas de renas, ursos etc mescladas com milhares e milhares de flores. O Shangri-la Paris também dá vida a uma “Boutique de Noel” , uma loja pop up de sonho com as delícias do chef pâtisser Michael Bartocetti.

AS LUZES DA CIDADE

A cidade das luzes fica ainda mais lindamente iluminada nesta época do ano. O grande destaque fica por conta da iluminação especial da majestosa Avenue des Champs-Elysées (até 8 de janeiro), mas a iluminação especial das elegantes Avenue Montaigne e Place Vendôme (e também das lindas ruelas do seu entorno) também é imperdível (até 5 de janeiro). Vale espiar também a iluminação especial das ruas Vieille du Temple, de Rennes, de Belleville, de Richelieu, Place des Abbesses, Avenue de Saint Ouen, Boulevard Saint-Germain, Place de la Convention e Place du Jourdain. Há movimento e segurança a qualquer hora do dia ou da noite, mas acho essas ruas especialmente lindas no crepúsculo.

MERCADO DE NATAL

Há diferentes mercadinhos de Natal em Paris e também nos subúrbios da cidade. Meu destaque vai para o delicioso Mercado de Natal do Jardin des Tuilleries, que mostrei aqui também no ano passado. A localização é simplesmente perfeita, com várias linhas de metrô chegando ali e com tantos cartões postais da cidade ao redor (funciona bem inclusive nestes tempos de greve na cidade, já que fica perto de tanta coisa legal). O ambiente é delicioso, bom para famílias, casais, amigos e solo travelers. Além das muitas barraquinhas vendendo delícias desta época do ano para comer e beber, há também barraquinhas de souvenirs e enfeites natalinos e o mercado também conta com brinquedos tipo parque de diversões para os pequenos e uma imensa pista de patinação no gelo de 1200 m2.

DECORAÇÃO ESPECIAL DAS LOJAS DE DEPARTAMENTO

As lojas de departamento francesas também investem muito nas decorações especialíssimas para o Natal e são também visitinha obrigatória nesta época. O grande destaque fica por conta, é claro, das Galeries Lafayette, a mais tradicional loja de departamentos da Europa. Sua famosa árvore de Natal sob a cúpula neobizantina do edifício do Boulevard Haussmann este ano homenageia as abelhas, com as cores das flores de inverno e o dourado do mel. A cada 30 minutos a iluminação da cúpula é desligada para encantar o público presente com novas composições artísticas. A decoração da imensa árvore se estende também para pela loja toda, inclusive encantadoras vitrines, com performances que fazem adultos e crianças pararem diante delas para observar detalhes dos 11 cenários representados em suas superfícies. Dica esperta: a Glasswalk, uma plataforma de piso transparente erguida a 16 metros, bem abaixo da cúpula, garante uma vista privilegiada para a árvore de Natal. Outra atração imperdível que eles têm nesta época é sua pista de patinação instalada no rooftop da loja: são 160m2 disponíveis para uma atividade gratuita (sim!) e acessível a visitantes de todas às idades – com direito à incrível vista panorâmica que se tem da cidade ali do alto (aberta diariamente das 9h30 às 20h30).

Aproveito para desejar aqui o mais feliz dos Natais a todos vocês! Que o Natal seja verdadeiramente feliz e abençoado e nos traga muitas viagens e alegrias de presente para o próximo ano