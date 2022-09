Hotel Wood é sopro de contemporaneidade e estilo em Gramado

Voltar a Gramado depois de praticamente uma década sem visitar a cidade de fato foi uma espécie de choque: a bela cidade serrana de outros tempos vem passando por uma espécie de “lasvegaszação” impressionante, com novos parques e atrações de estética discutível, sem qualquer correlação com a essência do destino e que poderiam estar, a bem da verdade, em qualquer parte do mundo.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM.

Por outro lado, nessa viagem tive o prazer imenso de conhecer ali o filhote mais novo da coleção Casa Hotéis, que celebra seus 25 anos de história: o belo Hotel Wood Gramado, localizado em pleno centro da cidade. O Hotel Wood é um sopro de contemporaneidade e estilo em Gramado, que trouxe à cidade um estilo sem igual de hospedagem, mas sem abrir mão da essência gaúcha e serrana que queremos encontrar ao escolher a cidade como destino de viagem.

A nova propriedade, inaugurada no finalzinho de 2018, levou à hotelaria de Gramado uma inédita proposta de design muito contemporâneo e com um muito bem-vindo apelo sustentável. Como o nome deixa claro, ali a madeira é protagonista em todos os espaços e ambientes – mas criando sempre uma atmosfera cosmopolita e avant-garde, ao contrário da tendência local.

LEIA TAMBÉM: Glamping no Sul do Brasil

.

.

A localização acertadíssima – no centro de Gramado, a uma quadra da Borges – permite que o hóspede faça boa parte das suas visitas, compras e programas na cidade caminhando, tanto de dia quanto de noite. E a equipe da casa, bastante jovem em geral, é muito solícita às demais demandas do hóspede durante a estadia.

Seus espaçosos quartos e suítes já nasceram com todas as facilidades que o viajante contemporâneo espera, são cheios de luz natural e trazem elegância realmente confortável, quase minimalista, com zero rococó. Bônus altamente apreciável: o frigobar do dia da chegada, incluindo variados snacks e bebidas com e sem álcool, está incluído na diária. E a gerência do hotel é realmente craque na criatividade e na apresentação das amenidades de boas vindas.

A cozinha, que prega o chamado “glocal” – ingredientes locais para pratos de inspiração internacional – , é caprichada tanto no farto café da manhã (que mistura buffet com ótimo menu à la carte ilimitado) quanto no animado jantar do Wood Lounge.

O bar e o restaurante do Hotel Wood, aliás, merecem destaque e a visita inclusive de não hóspedes; os pratos são saborosos e extremamente fartos e os coquetéis clássicos e autorais têm mixologistas experientes no comando. Se você vai a Gramado, mesmo que rapidamente a caminho das belezas naturais da Serra Gaúcha, vale colocar na listinha.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM.

.

.