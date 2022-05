ILTM Latin America comprova o crescimento do turismo de luxo

Mais uma edição da ILTM Latin America (International Luxury Travel Market), maior feira de turismo de luxo do país e uma das mais importantes do mundo, acontece nessa semana em São Paulo. Com um adendo importante: a nova edição do evento tem nada menos que o dobro do tamanho da anterior, comprovando o crescimento do mercado de luxo no turismo também durante a pandemia.

ACOMPANHE A @MARICAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Os nichos de luxo e ultra luxo no turismo não param mesmo de crescer, nacional e globalmente, redefinindo parte do mercado turístico. Até dia 6 de maio, o evento reunirá 275 expositores de hotéis, destinos e serviços, e participantes de nove países da América Latina – sendo 80% deles do Brasil. A expansão do segmento de luxo no turismo se reafirma com o interesse de novos expositores na feira – nesta edição 2022, 30% deles está participando do evento pela primeira vez.

E, como a sustentabilidade está sempre em pauta, também pela primeira vez a ILTM Latin America será uma feira neutra em carbono, graças a uma parceria entre a Rx Global e a ONG Iniciativa Verde.

Cresce também a importância dos turistas brasileiros no segmento

A ILTM Latin America confirma na edição deste ano a tendência do turismo de luxo de, além de explorar constantemente novos destinos e horizontes turísticos, redescobrir constantemente os destinos mais tradicionais através de novas perspectivas.

Com o turismo nacional em alta no Brasil desde o começo da pandemia, o evento será também palco para o lançamento oficial do novo Ba’ra Hotel, um esperado hotel boutique de luxo que abre suas portas neste 2022 em João Pessoa.

A feira reforça também o crescimento da importância do viajante brasileiro no turismo de luxo internacional – em grande parte por seu perfil tão específico e de fazer viagens mais longas, frequentemente em grupos maiores (família, amigos etc).

Em alguns destinos internacionais, o boom de turistas brasileiros segue em franco crescimento. Na suíça Crans-Montana, por exemplo, o número oficial de visitantes brasileiros foi 200% maior em 2021. Na caribenha Saint Barth já somos o terceiro maior público de visitantes na ilha.

Na opinião de Simon Mayle, diretor de eventos da ILTM Latin America, a indústria de viagens de luxo está finalmente, após uma longa estrada, atingindo a maturidade. “O luxo evoluiu, as pessoas mudaram e experiências significativas e conscientes são mais importantes do que nunca”, defende.

