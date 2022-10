Quando outubro chega, é mais que hora de resolver dois planejamentos importantes para o viajante frequente brasileiro do mercado de luxo: Réveillon e temporada de neve no hemisfério norte. Se você tem planos de curtir as concorridas pistas europeias e americanas no começo do ano que vem, já é hora de planejar a temporada de esqui. Depois de dois anos bem “minguados” no setor, há expectativas de que o inverno 2022/2023 seja dos mais concorridos, com diversas propriedades esperando também bater recordes de reservas.

Destinos badalados como Courchevel, Méribel, St Moritz, Zermatt, Gstaad, Verbier, Aspen, Park City ou Whistler, por exemplo, estão apostando em uma das melhores temporadas de inverno dos últimos tempos. A procura tem sido tanta na hotelaria de luxo desses destinos que muitas propriedades nem andam precisando fazer promoções ou chamariz para seus principais atrativos para ver os índices de reserva aumentando a cada dia.

Depois da última temporada 2021/22 vir marcada por gigantescas mudanças trazidas pelos efeitos contínuos da pandemia da Covid-19, a nova temporada aposta no know-how de segurança sanitária adquirido nas últimas duas estações de inverno para trazer mais viajantes de volta às pistas.

Temporada cheia de expectativas

Se, por um lado, a perspectiva de se machucar nas pistas sempre esteve presente nos resorts de esqui, a pandemia gerou todo um novo nível de imprevisibilidade ao se planejar esse tipo de viagem. Afinal, com esquiadores sempre sem máscaras nas pistas e ambientes sempre fechados nos finais de tarde e noite devido às baixas temperaturas do lado de fora, mesmo com o avanço internacional da vacinação a ômicron se alastrou com extrema facilidade em diversos destinos de inverno no começo desse ano, mudando de última hora os planos de viagem – ou de retorno à casa – de muita gente (inclusive os meus…).

Com mais viajantes com a imunização em dia, e um cenário internacionalmente mais tranquilo em relação à pandemia, a temporada 2022/23 segue cheia de boas expectativas, com algumas propriedades em destinos mais badalados dos Alpes e do estado americano do Colorado vendo os índices de reservas aumentarem a cada dia. Boa parte dos viajantes de luxo já estão sonhando com novas férias em montanhas majestosas, manhãs de neve intocada e, por que não, até a travessia entre países vizinhos através de suas pistas, para os mais experientes.

Courchevel, na França, deve seguir liderando os gastos de turistas brasileiros nas pistas europeias. Depois de duas temporadas ruins (uma praticamente fechada em 2021 e a última com muitos cancelamentos dos turistas russos na última hora), a cidade francesa acredita que o inverno 2022/2023 trará de volta a boa ocupação dos velhos tempos na hotelaria e nos restaurantes locais. E, das propriedades mais tradicionais e conhecidas do destino aos novos (e deslumbrantes) chalés com full service, incluindo mordomos, do Ultima Courchevel Belvedere (inaugurado na última temporada, e que mostrei aqui em abril passado), brasileiros devem se manter entre os principais três públicos do destino.

Novidades nas pistas americanas

Nos EUA, parte das novidades mais celebradas do setor vêm de Park City, em Utah, e Aspen, no Colorado. A Pendry Hotels & Resorts está abrindo seu Pendry Park City em pleno Canyons Village de Park City, EUA. No formato resort ski-in/ski-out, a propriedade da Preferred Hotels possui também residências, um grande spa e um enorme kids club. E ainda promete foco em grandes experiências gastronômicas na propriedade.

Em Aspen, a primeira expansão de área em 37 anos vai ampliar a área esquiável em mais de 20% – algo tão significativo para os esquiadores que vem sendo considerado ali o feito mais importante do resort desde a inauguração de sua Silver Queen Gondola, em 1985. A nova área, Pandora, incluirá pistas intermediárias e avançadas, não apenas diversificando os terrenos de Aspen Mountain mas prometendo resistir a desafios climáticos, já que se trata de terreno de alta elevação voltado para o norte.

Além disso, sua Buttermilk Base Area também passa por transformações, para alegria dos iniciantes nos esportes de neve. Terá novos 836 metros quadrados reunindo todos os serviços para esquiadores no mesmo lugar, restaurante renovado, bar expandido e novo pátio ao ar livre.

Se curtir férias de neve no comecinho de 2023 está nos seus planos de viagem, fica aqui o recado: já é hora de procurar seu agente de viagens e planejar a temporada de esqui. Para algumas propriedades específicas, já está quase passando da hora, aliás.

