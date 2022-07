A grande vedete do turismo internacional de lazer de Israel acaba de dar um passo importantíssimo na consolidação do destino na rota do turismo de luxo: finalmente a rede Kempinski abre seu primeiro hotel em Tel Aviv. E tive a chance de conhecê-lo durante minha estadia na cidade, neste último junho.

Após longos oito anos do início do projeto, o The David Hotel Kempinki Tel Aviv abriu suas portas no primeiro semestre de 2022. São 250 acomodações (incluindo 43 suítes exclusivas) em um impressionante edifício de 34 andares em pleno calçadão litorâneo de Tel Aviv, com o Mediterrâneo logo em frente.

Nova referência em hospitalidade de luxo em Tel Aviv

O 80º hotel do grupo Kempinski tem um design bem contemporâneo, com enormes janelas do chão ao teto, enchendo os ambientes não apenas de luz natural como também de espetaculares vistas panorâmicas do mar e da cidade.

Seu esperado rooftop, com piscina exclusiva e vistas panorâmicas para a cidade e o Mediterrâneo, deve ficar pronto até o final de agosto. Durante o dia, deve ser território exclusivo dos hóspedes das Signature Suites; à noite será aberto ao público em geral como Cloud51, com direito a bar, restaurante e entretenimento.

Fazendo contraponto ao inconfundível The Norman, grande ícone local, o The David Kempinski estabelece uma nova referência em hospitalidade de luxo na cidade, com estilo completamente diferente. Os quartos, apesar da decoração mais clássica, têm janelas do chão ao teto e belos toques de azul que parecem querer trazer o Mediterrâneo para dentro deles. A penthouse suite, com 370 metros quadrados de área, tem até piscina privativa.

Novo “hub” gastronômico

Seu staff inclui, obviamente, os famosos “ladies and gentlemen in red”, presentes em todas as propriedades do grupo e que funcionam como concierges dedicados. E, tendo Mor Cohen como chef executivo, o novo hotel quer também se consolidar entre os próprios telavivians como uma espécie de “hub” gastronômico, oferecendo cinco opções diferentes (todas kosher) para almoço e jantar.

Por enquanto, ganha maior destaque seu excelente The Common Bar, que anda atraindo a atenção também de moradores. Praticamente “escondido” após duas discretas portas acessadas a partir do lobby, o bar funciona a partir das 18h e geralmente só chega ali quem tem reserva prévia. Além do ambiente interno, tem uma pequena varanda eventualmente aberta.

Com décor inspirado nos lounges mais clássicos, mas flertando entre o casual e o sofisticado, tem uma enxuta porém excelente carta de drinks autorais – e o primeiro House of Macallan whisky bar de Israel. O local possui ainda menu exclusivo elaborado pelo chef Cohen que vai de charcuterie a sashimis e carnes grelhadas.