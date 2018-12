Novidades de Natal na hotelaria parisiense

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Natal está aí e a hotelaria parisiense, sempre craque em criar novas experiências de viagem, foi muito além do simples ato de decorar com esmero suas propriedades para a época (embora algumas decorações natalinas, como a do sempre genial Jeff Leatham para o Four Seasons George V Paris, ganhem praticamente status de arte nesta época). De jantares harmonizados dentro de iglus temporários (como o Artic Dinner criado pelo Le Royal Monceau) a menu de coquetéis exclusivos para o Natal (como na proposta do low profile Lancaster), quem viajar para a capital francesa até a virada do ano conta com boas opções de atividades desenvolvidas especialmente para esta época pela hotelaria de luxo da cidade.

O Ritz Paris, por exemplo, criou uma versão natalina exclusiva para seu lendário chá da tarde, servido diariamente no Salon Proust. Nesta temporada, saem de cena os docinhos e sanduichinhos delicados e leves e entram em cartaz os quitutes mais pesados e tradicionais do período natalino francês – mas tudo servido com o mesmo esmero de sempre, em um dos mais belos salões do mais icônico hotel parisiense, membro da Leading Hotels of the World. O chef pâtisser François Perret criou versões originalíssimas para quitutes tradicionais, incluindo até o clássico pain au chocolat. Como o salão é pequeno e o chá costuma lotar, é bastante recomendável reservar. De quebra, além das delícias natalinas de Perret, o chá no Ritz garante sempre um divertidíssimo people watching.

O adorável Sofitel Le Faubourg também resolveu investir em algo novo para seu charmoso chá da tarde: a temporada de festas ganhou um menu inteiramente chocolate inspired. Todos os itens do novo afternoon tea do hotel levam doses generosas de chocolate – e a sugestão oficial é, ainda por cima, substituir o clássico chá por uma xícara do espesso chocolate quente da casa. Para chocolate lover nenhum botar defeito!

O Le Bristol Paris, também membro da Leading Hotels of the World, também criou um Christmas menu com criações de patisserie by Chef Julien Alvarez em seu Café Antonia. Além dos belos doces com status de obra de arte de Alvarez, há um menu de bebidas especialmente desenvolvido para a temporada – incluindo uma versão especial e “nevada” de seu clássico chocolate quente. Tudo servido diariamente o dia todo no café.

Já o Shangri-la Paris foi ainda mais longe: além de criar diversas atividades e menus comemorativos na propriedade, produziu uma “Boutique de Noel” , instalada no canto esquerdo à entrada do Pavillon – uma loja-instalação capaz de encantar crianças e adultos da mesma maneira. As crianças que se hospedarem no hotel contam com workshops especiais – incluindo disputadíssimos ateliês com o chef pâtisser Michael Bartocetti. O chef, aliás, criou uma linha todinha de guloseimas lúdicas para a temporada, incluindo um incrível trenzinho de chocolate batizado de “Shangri-la Express”. Para os adultos, o hotel criou também um pop up bar em uma de suas maiores suítes, com clima de speakeasy moderninho. No menu, diversos coquetéis – dos clássicos às novidades da temporada – e um impressionante menu de champagnes e uísques; e tudo com vista desobstruída para a torre Eiffel e o Sena, é claro.