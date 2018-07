Novidades de verão em Toronto

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É verão no Canadá e em Toronto diversos hotéis estão criando novidades para celebrar a chegada do calorão de novas maneiras na cidade. Estou de novo por essas bandas (dá para conferir sempre minhas andanças cotidianas no meu instagram @maricampos), aproveitei para testar algumas destas novidades e vou colar aqui as minhas duas prediletas.

O premiado restaurante Bosk do Shangri-la Toronto acaba de reabrir seu pátio para almoço e jantar com direito a novo menu de pratos e também de coquetéis criados especialmente para a estação. O concorrido pátio (acomoda até 40 pessoas, por isso é preciso reservar) oferece opções para comer al fresco durante quase todo o dia em pratos elaborados com ingredientes bastante frescos e sempre locais. Do novo menu, adorei a sopa fria de ervilha, ultra floral e refrescante, e a massa com frutos do mar. E vale também dar destaque para o cardápio de drinks exclusivos para o verão, já que o local é concorrido também na happy hour. Adorei os saborosos e refrescantes The Golden Child (à base de rum), Kabukimono (meu preferido, à base de gim) e Cool as a Cucumber (uma gin tonic com pinta de pisco sour). Em tempo: a casa tem também drinks e cervejas elaborados com delicioso mel que eles mesmos produzem na B-Wall que mantêm no rooftop.

A três quadras dali, o Ritz-Carlton Toronto lançou seu Summer Blossom Tea para marcar a chegada do verão e celebrar as cores da nova estação. O delicioso chá da tarde vale literalmente por uma refeição e é servido tanto no ambiente interno (para quem preferir fugir do calor com ar condicinado a mil) quanto no pátio a partir do meio-dia. Ao custo de 54 dólares canandenses por pessoa, a gente pode desfrutar de um menu completo de delícia doces e salgadas, mais diversos tipos de chá e uma taça de champagne. Os chás que acompanham as gostosuras são da premiada marca Sloane Tea e a casa conta com sommeliers de chá para orientar os comensais sobre as melhores escolhas para cada etapa da refeição ou cada paladar.

Além do chá da tarde especial de verão, o hotel continua servindo também seu já habitual chá da tarde de sempre aos finais de semana e um novo “walk-in tea service” no Ritz Café durante os dias úteis, com sanduiches, scones e doces, incluindo a já célebre Ritz-Carlton Chocolate Cake, devidamente acompanhados da escolha de um dos chás da Sloane, ao custo de 28 dólares por pessoa. Uma delicia