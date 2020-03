Novidades no Fasano Angra dos Reis

Acabo de voltar de Angra dos Reis, onde fiquei hospedada por alguns dias no ótimo Fasano Angra dos Reis. O tempo não colaborou muito (o sol só deu as caras de fato no último dia da viagem), mas foi ótimo, mesmo assim, ter voltado ao destino depois de vários anos de ausência. E a infra-estrutura do hotel é tão boa que pudemos aproveitar muito, todos os dias, da praia ao spa (e principalmente restaurantes).

O hotel, aberto em 2017, ficou mesmo lindo, dando cara completamente nova ao antigo Hotel do Frade. Serviço muito afinado e discreto também – com destaque para o serviço de “mordomo” que o hotel oferece, com equipe que cuida dos mínimos detalhes da estadia, incluindo reservas de restaurante e passeios. Meu “mordomo” Pedro foi pura simpatia e eficiência todos os dias.

Localizado no condomínio do Frade, à beira-mar, o Fasano Angra tem quartos muito espaçosos, todos com varanda mobiliada e vista para a praia ou montanhas. Vale cacifar o Deluxe Vista Mar, que tem vista para o mar também da banheira, e varandas maiores e mais aconchegantes que o quarto Superior. As boas-vindas são dadas com animadas e coloridas mensagens escritas à mão no espelho de corpo inteiro e com os mais gostosos brigadeiros que já provei! Há espaço de sobra nos guarda-roupas, mesmo para quem fica bastante tempo. O serviço de turndown também é muito simpático e há fartura de água cortesia no quarto (ainda que engarrafada em plástico). O senão dos quartos fica pela cobrança das cápsulas de café, comum aos hotéis da rede.

A propriedade conta com dois restaurantes – sendo um deles, o Praia, pé na areia, com excelente buffet de café da manhã incluído nas diárias, com direito a mimosa e pratos quentes feitos na hora. Há também panetteria, uma bela academia, dois bares, serviço de praia, boulevard com lojas de diferentes nichos, um enorme kids club com espaços para crianças e adolescentes de diferentes faixas etárias (com piscina própria para os pequenos), piscina interna, piscina externa e um sensacional spa de dois mil metros quadrados. É possível ainda utilizar o belo campo de golfe do condomínio mediante pagamento extra.

O hotel está trazendo novidades para este 2020, e novidades todas abertas também para não hóspedes do hotel, o que foi uma tremenda sacada. O Restaurante Praia agora tem também um buffet de antepastos, saladas e sobremesas aos finais de semana, e seu menu à la carte ganhou também uma seção de pratos para compartilhar (a burrata, a grigliata de frutos do mar e a moqueca mista são realmente excelentes!). O novo Restaurante Fasano Angra dos Reis, aberto para o jantar, traz um menu italiano e sofisticado do chef Jonathan Lauriola, com massas impecáveis e fartura em frutos do mar (que se revezam no cardápio de acordo com a sazonalidade). E a Panetteria agora conta também com uma área ao ar livre e incluiu em seu cardápio, além dos imperdíveis gelatos da casa, lanches, quiches e saladas – além dos maravilhosos brigadeiros da casa.

As boas novas também chegaram ao sofisticado Spa, cujo menu agora oferece também o tratamento Light Summer, para quem topar um programa de Wellness e estética com 3 dias de duração. Quem quiser contratar um passeio de barco – altamente recomendável, já que as maiores belezas da região de Angra estão mesmo nas praias de suas ilhotas – pode comprar o passeio diretamente do hotel e incluir (à parte) um serviço de catering personalizado pelo chef Lauriola.

Na baixa temporada que acaba de começar, o hotel fica sossegado e a prainha em frente, quase privativa. Bela pedida para escapadas, ainda que apenas por um final de semana.