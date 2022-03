Na minha mais recente temporada de inverno alpina, depois dos dias em Gstaad, na Suíça, atravessei os Alpes de carro em um viagem linda até o lado francês da cadeira montanhosa. Já estive em diferentes destinos dos Alpes franceses muitas vezes durante os meses de inverno, e adoro. Mas desta vez minha visita tinha um propósito específico: conhecer em primeira mão o mais novo lançamento da Ultima Collection: o Ultima Courchevel Belvedere, localizado no mais luxuoso resort de esqui francês, Courchevel. E é justamente sobre eles que trata a coluna de hoje.

Novos chalés de luxo em Courchevel

Courchevel é há muitos anos o destino alpino queridinho dos brasileiros durante os meses de inverno. Turistas oriundos do Brasil estão sempre entre os cinco principais mercados do destino, e chegaram ao top 3 dentre os visitantes nesta temporada 2022.

Inaugurado em dezembro de 2021 e localizado entre Courchevel 1650 e a floresta La Rosière, com acesso ski in/ski out, a propriedade com foco em “residences” possui apenas 13 chalés privativos com quatro ou cinco suítes cada um. Em todos eles há cozinha equipada, varandas com vista panorâmica para os Alpes, amplo living, sala de jantar, área de serviço e até elevador, já que os cômodos estão distribuídos por três andares diferentes.

A ideia principal é que os hóspedes não se preocupem com absolutamente nada durante a estadia: um mordomo dedicado a cada chalé e a equipe de concierges do Ultima Courchevel se encarregam de providenciar tudo, da chegada à partida. Traslados para diferentes altitudes de Courchevel, chef privativo à disposição para preparar o jantar no chalé e um lauto café da manhã à la carte sempre feito na hora estão incluídos em todas as diárias (a propriedade tem estadia mínima de uma semana).

E os hóspedes do Ultima Courchevel ainda contam com restaurante de culinária internacional, loja própria para compra ou aluguel de equipamentos de esqui e um belíssimo spa, com direito a piscina coberta e ao ar livre, sauna, academia, salão de beleza, hamman e tratamentos com produtos da marca Swiss Perfection.

Ultima Courchevel: foco em arte e conforto máximo

Sustentabilidade e a importância dos detalhes

O design da propriedade buscou manter consistência com o entorno alpino, utilizando materiais e cores alinhadas com a paisagem do lado de fora. A preocupação em utilizar matérias naturais, duráveis, sustentáveis e majoritariamente adquiridos de fornecedores locais também foi constante; plástico nunca é utilizado nas propriedades do grupo.

O lobby do Ultima Courchevel é bem pequeno, com um aconchegante bar anexo, justamente para dar sempre a sensação de “casa” e não de hotel; a ideia principal é manter a ideia de privacidade, conforto e isolamento, em qualquer ambiente.

Como os detalhes fazem a diferença, apostam também em grandes chandeliers Baccarat, flores frescas, madeira natural e essência ambiente inspirada nos baobás africanos. E, é claro, em imensas janelas de vidro para que a beleza dos Alpes também seja sempre protagonista – inclusive nas salas de tratamento do spa.

A próxima inauguração hoteleira do grupo deve acontecer na também francesa Cannes, nesta primavera europeia. Para ficar de olho.

