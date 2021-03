Dentre os muitos termos do turismo que se popularizaram ao longo deste um ano de pandemia – turismo de isolamento, extended stays, buyout, staycation, workcation, revenge travel – , finalmente um dos termos mais importantes ligados à sustentabilidade no turismo começa muito timidamente a ganhar força por aqui: turismo regenerativo. Mas o que é turismo regenerativo, afinal?

Já falei brevemente sobre isso em uma das primeiras colunas deste ano, justamente sobre como podemos tornar nossas viagens mais sustentáveis (de verdade) de 2021 em diante. O conceito de turismo regenerativo não é exatamente novo. O regenerative travel (ou regenerative tourism) na gringa teve sua raiz nas discussões e projetos em desenvolvimento regenerativo, economia circular, edifícios sustentáveis etc.

Mas, também lá fora, nos últimos dois anos ele ganhou corpo nas discussões turísticas, abocanhou o turismo de conservação, se popularizou durante pandemia (ganhando as páginas inclusive de grandes veículos como New York Times) e é hoje uma das principais bandeiras de quem luta por uma indústria turística realmente sustentável (ou, ao menos, o mais sustentável possível). Então está mais do que na hora de começarmos a discuti-lo seriamente aqui no Brasil também.

O que é turismo regenerativo?

Vivemos hoje, provavelmente, o período mais duro da pandemia no Brasil (e olha que não foi por falta de aviso da ciência, não é mesmo?). Não é momento de viajar, mas é sempre momento de repensarmos nosso modo de viajar e nossos planos e sonhos para viagens futuras.

O turismo regenerativo prevê todas as boas práticas de sustentabilidade no turismo, com amplo envolvimento social, econômico e cultural, visando impactos positivos diversos. De maneira bem simples e resumida, é sermos capazes de, através de nossa própria atividade turística, promover melhorias em uma área, local ou destino. E isso se refere a todos os players do turismo, do viajante ao empreendedor.

O conceito de turismo regenerativo não é substituto de turismo sustentável e sim parte do próprio conceito de sustentabilidade e responsabilidade no turismo. Nesse sentido, concordo demais com alguns ambientalistas que condenam o aposto “além do sustentável” para falar de turismo regenerativo. É senso comum associar a expressão “turismo sustentável” a medidas de eficiência, como economia energética, reciclagem, reuso de água etc. Mas vale lembrar que todos esses efeitos e ações – ambientais, sociais, econômicos – estão enormemente interligados e não são de nenhuma forma excludentes. É tudo parte do mesmo “guarda-chuva”.

Bons exemplos de turismo regenerativo

Muitos hotéis têm praticado o turismo regenerativo há anos, se não décadas, mesmo que não usássemos esse termo ainda. Já trouxe aqui para a coluna diferentes exemplos de hotéis e empreendimentos que realmente levam isso a sério, que utilizam a atividade turística para promover melhorias ambientais, sociais e econômicas em destinos e comunidades locais.

Caso, por exemplo, do irretocável The Brando, na Polinésia Francesa, que continuamente inspira tecnologias e processos regenerativos em diversas outras propriedades hoteleiras mundo afora. Ou dos hotéis explora, presentes em diferentes destinos do Chile (e que agora chegou também a El Chaltén, na Argentina).

Há grandes exemplos na África nesse sentido, como os sempre excelentes Great Plains Conservation e Porini Camps. Duas empresas com lodges em diferentes destinos africanos que, através de suas propriedades, projetos e ações sociais, promoveram melhorias realmente louváveis nos destinos em que atuam – de recuperação ambiental e de vida selvagem à infraestrutura e economia das comunidades que empregam e auxiliam. Têm feito um trabalho primoroso inclusive durante toda a crise gerada pela pandemia.

Tem até marca nova na hotelaria internacional focada em turismo regenerativo. No final do ano passado, a Preferred Hotels & Resorts lançou a marca Beyond Green, que promete manter em seu portfólio apenas hotéis, resorts e lodges que contribuam ativamente para o bem-estar social e econômico de comunidades locais, que colaborem com a preservação do patrimônio natural e cultural, e que respeitem os ODSs (Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável) das Nações Unidas.

Das práticas de turismo regenerativo no Brasil, gosto muito do exemplo do Anavilhanas Lodge, sobre o qual também já falei aqui. Um lodge exemplar, que também é craque, desde sua construção, em usar sua própria atividade turística para promover melhorias ambientais, sociais e econômicas na região amazônica e em suas comunidades locais. Em um trabalho significativo e constante, inclusive nos duros tempos da pandemia, com respostas rápidas e certeiras.

Outro proposta interessante de turismo regenerativo no Brasil é a Comuna do Ibitipoca, um incrível projeto experimental, sócio-ambiental e turístico em Minas Gerais que hoje abrange mais de 5,000 hectares de uma área que já foi anteriormente degradada (com 99% em processo de recuperação da flora e fauna nativas da Mata Atlântica).

Hora de praticar o turismo regenerativo