Onde comer em Manaus

Uma das minhas últimas viagens pré-pandemia foi um belíssimo (e muito esperado!) retorno à região Amazônica durante duas semanas inteiras em fevereiro passado. Na época, além de passar vários dias em lodges imersos na floresta (dá para saber mais sobre os lodges da minha viagem aqui), fiz questão de dormir algumas noites em Manaus, na ida e na volta, para reconhecer e revisitar a cidade depois de anos da última visita.

Manaus mudou, e mudou bastante mesmo, no pós-Copa do Mundo. A infra-estrutura local está bem melhor – a começar pela mudança gigantesca do próprio aeroporto – e achei a cidade bem mais tourist-friendly no geral. E está melhor ainda do que minha memória das visitas anteriores lembrava também no aspecto gastronômico: comi muitíssimo bem em todos os meus dias por lá, nos mais diferentes lugares. Dos clássicos Tacacá da Gizela e Açaí da praça do Teatro Amazonas aos restaurantes mais novos da cidade, fiz excelentes refeições, todas cheias de sabor autenticamente local. E listo aqui no texto de hoje meus preferidos:

Opera: o novo restaurante do mais novo hotel de Manaus, o Juma Ópera, foi uma excelente surpresa. Como fiquei hospedada ali na maior parte dos meus dias na cidade, acabei fazendo diferentes refeições ali e provando diferentes pratos. Tudo realmente caprichadíssimo no menu da chef Sofia Bendelak, da apresentação aos sabores sempre muito equilibrados. Destaque para o incrível risoto de Tacacá e para os excelentes drinks com toques amazônicos do bar da casa.

2. Tambaqui de Banda: o restaurante/bar super descompromissado na praça do Teatro Amazonas continua uma delícia. Preços camaradas, ambiente gostoso ao ar livre (com música ao vivo à noite), de cara para o teatro, e petiscos e caldinhos excelentes. Há bons pratos feitos regionais e ótimas caipirinhas de jambu.

3. Caxiri: uma das minhas melhores lembranças gastronômicas da última viagem. A chef Debora Shornik valoriza PANCS e ingredientes tipicamente amazônicos em seus deliciosos pratos, no restaurante que ocupa um casarão histórico com vista para o Teatro. Fica melhor ainda durante o almoço, com menu executivo de 3 passos (entrada, prato e sobremesa) por inacreditáveis 56 reais. Se puder, reserve com antecedência para garantir uma das mesas com vista para o teatro.

4. Shin Suzuran: sem dúvidas, foi a refeição mais supreendente de toda a viagem! O chef Hiroia mescla comida japonesa com ingredientes amazônicos com maestria há 41 anos. O ambiente simples não antecipa a cozinha elaborada e extremamente criativa de Hiroia. Os pratos são leves, muito coloridos e frescos, incluindo delícias feitas com o caule da vitória regia (!), peixes amazônicos, frutas, pancs e flores amazônicas. Destaque para a imperdível textura do tempura de urtiga.

5. Banzeiro: muita gente já conhece a filial paulistana desse restaurante. Apesar do serviço desatento e do ambiente muito barulhento que peguei no meu almoço por lá, a comida estava ótima, com destaque para o pirarucu grelhado com bananas. Tem preços mais altos que os restaurantes similares, mas ali muitos dos pratos servem bem duas pessoas.

Vale lembrar também que o belo hotel boutique Villa Amazonia tem um charmoso bistrô, o Fitz Carraldo, e um bar pequenininho e descontraído, perfeito para petiscos e drinks nos finais de tarde quentes da cidade. Deu literalmente “gostinho de saudade” aqui. 🙂

