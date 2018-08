Orlando em condomínio de alto padrão – e em promoção!

Sou (muito) fã de hotéis e nunca escondi isso. Mas, vez ou outra, eu alugo imóveis quando viajo por temporadas mais longas. Já aluguei em lugares como Nova York, Florença, Salamanca, repetidas vezes em Paris, e em Orlando, é claro, que é o destino campeão em aluguel de imóveis de temporada no exterior para brasileiros.

Pois a casa de um amigo por lá está em promoção até o próximo dia 20 de agosto, com nada menos que 40% de desconto em estadias em qualquer época deste 2018 (Natal e Reveillon incluídos!) e qualquer data do ano que vem até 12 de dezembro de 2019 (janeiro e julho incluídos). Desconto de verdade mesmo, sem pegadinhas. As únicas condições são que a reserva seja para um período mínimo de 5 noites e que seja efetuada até o próximo dia 20/08/18, quando termina a promoção que ele está fazendo. Dá pra ler as informações completinhas aqui.

A casa fica num condomínio fechado de alto padrão em Kissimmee (grudada a Orlando) chamado Lake Berkley, com direito a segurança 24h, complexo de piscinas, club house, playground, prainha artificial, lago para pesca, área para corrida/ caminhada etc. Dali são poucos minutos de carro até a Disney, tem Wal-Mart na esquina e também rápido e fácil acesso aos shoppings, outlets e demais parques da região de Orlando.

São quatro quartos duplos e dois banheiros (sendo um com hidro), acomodando com muito conforto 8 adultos. Como há móveis conversíveis, dá pra hospedar até 10 pessoas numa boa. Wifi de qualidade, piscina própria (que pode ser aquecida), churrasqueira, dois livings, sala de jantar, sala de almoço e cozinha completa. Cheia de espaço para guardar malas e compras. E um super bônus para os fãs do gênero: a casa tem um cômodo cheinho de máquinas de pinball!

O imóvel, que já tem preços bem bacanas o ano todo e vale super a pena, chega a custar meros US$77 por noite em alguns dos períodos desta promoção dos 40% OFF, o que é realmente extraordinário para uma casa desse nível. Para quem se interessar, como já me hospedei lá e conheço bem a propriedade, fiz review completinha da casa lá no MariCampos.com. E importante: quem avisar no momento da reserva que chegou à promoção através da minha dica, ainda ganha presentinho dele no check-in 🙂

Só um ALERTA IMPORTANTE: para quem fizer a cotação pelo VRBO, lembre-se que o preço que aparece lá é o preço inteiro, SEM os 40% de desconto. Ou seja: o preço final que aparecer lá ainda será 40% mais barato quando você fizer o inquiry e pedir o orçamento final para o proprietário, ok? Corre lá que é só até dia 20/8!