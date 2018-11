Os melhores rooftop bars de Toronto

Tenho paixão por altura. Vistas aéreas, passarelas com chão de vidro, mirantes no topo de montanhas… E bar com vista é comigo mesma! Acho que reunir o prazer de um bom coquetel e uma vista panorâmica é um programão em qualquer circunstância – e melhor ainda em viagem e para ver o por do sol.

Em toda viagem, sempre pesquiso antes quais os melhores lugares para tomar um bom drink enquanto contemplo alguma vista matadora do destino nos finais de tarde. Toronto é território fértil em rooftop bars no alto de hotéis na região central da cidade – e, com tantas idas e vindas a Toronto ao longo dos anos (e mais ainda neste 2018), acabei visitando quase todos eles. Então listo aqui meus preferidos para inspirar a sua próxima viagem a esta cidade cada vez mais gostosa:

The Thompson Toronto

Praticamente 360 graus de vista de Toronto lá do alto! Quem chega para o bar não pode usar a área da piscina (que é exclusiva para hóspedes), mas conta com uma extensa área com vista de norte a sul da cidade. Tem um menu de drinks bastante criativo e é um tremendo hotspot de celebridades durante o TIFF.

Sky Yard do The Drake Hotel

Localizado no agito de Queen St West, foi um dos primeiros rooftops de Toronto – e até hoje aberto o ano todo, seja inverno ou verão. Tem drinks ok, belíssima vista e ambiente sempre badalado.

Lavelle

Fica no Entertainment District (King St West) este delicioso rooftop, com direito a uma belíssima piscina, ampla seating área e até charmosíssimas cabanas – tudo aberto tanto para almoço ou jantar como para simplesmente tomar um drink no final de tarde.

The Chase

Um rooftop com um baita plus: é também um delicioso oyster bar, eleito vira e mexe um dos melhores do país. Elegante, fica no Financial District e, além dos bons drinks, conta também como uma belíssima carta de vinhos.

Kost do Bisha Hotel

A surpresa mais gostosa da última ida para lá, agora em setembro, foi o delicioso bar e restaurante Kost, instalado no último andar do incrível Bisha Hotel. Também no Entertainment District, é lá do 44o. andar que a gente tem uma das vistas mais incríveis de Toronto – com um importante adendo: tem, de longe, o mais gostoso menu de todos os rooftops da cidade que eu já experimentei. Com inspiração californiana, os pratos e porções para compartilhar são fresquíssimos e cheios de sabor – e os drinks, cheios de bossa. Ambiente lindo e super sem frescuras, com direito a vista para a CNTower logo em frente.

Broadview Hotel

Outro dos badaladíssimos rooftops da cidade, o do Broadview fica mais afastado da zona turística em um belíssimo edifício restaurado do East End. As fachadas de vidro oferecem vistas incríveis da cidade e é endereço certeiro para a happy hour dos meses mais quentes.

Em tempo: restaurantes com vista também são figurinha constante lá, deliciosos seja para almoço ou jantar. Do turístico 360 da CNTower ao elegante Canoe ou o super trendy The One Eighty , tudo ali é pretexto para contemplar as belíssimas vistas da cidade e do lago enquanto faz sua refeição. Recomendo muito.