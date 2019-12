Para onde viajou o brasileiro em 2019

Aposto que você, assim como eu, já adicionou uns bons destinos nacionais e internacionais à sua lista de desejos viajantes para o ano novo, não foi? E o que mais aparece nessa época de festas são justamente listas pra lá de inspiradoras de lugares para conhecer ou revisitar no ano que chega.

Mas para onde viajaram os brasileiros no ano que termina? A Preferred Hotels & Resorts (o maior grupo de hotéis de luxo independentes do mundo) acaba de divulgar seu Luxury Travel Report, um relatório anual que busca revelar as tendências de viagem para o ano que começa tomando por base o comportamento de viajantes brasileiros do segmento luxo no ano que se encerra.

A análise deste ano teve como base as reservas e pesquisas realizadas no site do grupo entre janeiro e dezembro deste 2019. De acordo com o relatório, cinco dos dez países mais visitados por brasileiros em 2019 estão na América Latina – um feito interessante, visto que no ano interior nenhum destino latino tinha alcançado uma das dez primeiras posições no levantamento. Importante ressaltar que tal mudança pode também ser atribuída à flutuação do dólar e desvalorização do Real em 2019.

Quatro países europeus também lideram o ranking – Itália, Espanha, Reino Unido e Franca – e o país mais visitado pelos viajantes brasileiros deste segmento luxo é mais uma vez os Estados Unidos. Na ordem de popularidade, os países mais visitados segundo o relatório foram EUA, México, Colômbia, Argentina, Itália, Espanha, Paraguai, Reino Unido, Peru e França.

Já as cidades mais populares são, também na ordem de popularidade de acordo com o estudo, Nova York, Bogotá, Cidade do México, Buenos Aires, Miami, Lima, Assunção, Londres, Monterrey e Santiago.

Lembrando, é claro, que o report, por se basear nas reservas feitas no próprio site da Preferred, leva em consideração unicamente destinos nos quais estejam presentes os 750 hotéis e resorts representados hoje pela marca (e distribuídos em cinco coleções diferentes, Legend, L.V.X., Lifestyle, Connect, e Preferred Residences), e não faz absolutamente nenhuma distinção entre viagens a trabalho e a lazer.

Para se inspirar para suas viagens neste 2020, leia neste link aqui os meus pitacos de destinos para ficar de olho no ano novo. E um ano novo bem feliz, harmonioso, justo e cheio de lindas viagens para vocês!