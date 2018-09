Para relaxar de corpo e mente

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desconectar do mundo, conectar-se mais a si mesmo, rever conceitos, cuidar mais do corpo e da mente. Em todas as pesquisas relacionadas a mercado turístico esta tem sido uma busca cada vez maior por turistas em algumas de suas viagens. O chamado “turismo medicinal” é um dos setores que mais tem crescido atualmente em diversas regiões do globo.

E é meio nesta linha que criaram o Rituaali, o primeiro centro de Medicina do Estilo de Vida no Brasil. Esqueça a ideia de spa tradicional; o Rituaali vai muito além disso – inclusive porque boa parte de seus hóspedes sequer busca o emagrecimento quando decide se hospedar por lá. Instalado na adorável Penedo (RJ), na Serra da Mantiqueira, tem estrutura de resort boutique para quem quer cuidar do corpo e da mente, buscando equilíbrio, relax e também bem- estar através de novos hábitos sadios.

Com o slogan “viver melhor para viver mais”, o local é administrado pelo casal de médicos dr. Luíz Fernando Sella e dra. Daniela Kanno. Passei alguns dias de muito sossego ali, na bela propriedade rodeada por mata e montanhas. Há equipe de enfermagem para checar nosso estado de saúde, palestras ligadas a saúde e estilo de vida, e consultas médicas que se convertem em longas conversas sobre hábitos e estilo de vida – afinal, a ideia principal do Rituaali é incentivar os hóspedes a aprenderem hábitos mais saudáveis que se adaptem ao SEU próprio estilo de vida. Há também programas específicos para quem tem objetivos determinados, como anti-stresse, anti-dor ou anti-tabagismo.

Cada hóspede recebe um programa diário totalmente customizado, do menu das refeições às demais atividades do dia (massagens, caminhadas, musculação, duchas vichy, geoterapia, aromacologia, banhos de imersão etc). A alimentação totalmente orgânica e vegana é cuidadosa, utilizando ingredientes cultivados ali mesmo e demais produtos feitos in loco – as porções são bem pequenas, mas a apresentação é linda, para comermos também com os olhos. Quem ama café como eu tem um grande downside: ali só entra “café” de milho ou cevada (que achei horríveis). E também achei o jantar, embora saboroso, extremamente frugal (geralmente só um bowlzinho de sopa mais ralinha).

Ali os quartos (super caprichados, incluindo chalés lindos com hidro) não têm TV, o 4G praticamente não pega na propriedade e o wifi é desligado no hotel todo das 22h às 6h. Além das atividades feitas dentro do próprio Rituaali e das deliciosas piscinas da propriedade, o programa sempre contempla também atividades em Penedo e arredores, como caminhadas até o centrinho da cidade pela manhã cedinho e passeios de um dia a cachoeiras ou parques da região (como o belo Itatiaia). Vale bem para quem precisa rever hábitos alimentares e, principalmente, para dar uma desintoxicada geral do dia-a-dia e do stress.