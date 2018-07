Paris à sua medida

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sou habituée de Paris, vocês já sabem. Caí de amores pela cidade desde a primeira vez que a visitei e desde então sofro da doença crônica de achar que a capital francesa é o melhor lugar do mundo sempre. Brinquei de morar lá em 2009 e em 2015 e, já que a vida de frila não me permite me mudar de vez pra lá, me contento (ou quase) ao visita-la pelo menos duas vezes ao ano.

Nestas muitas idas e vindas para lá já experimentei um sem fim de hotéis, restaurantes e serviços dos mais distintos tipos na cidade. De alguns gostei tanto que vivo repetindo, com prazer. Nesta última viagem, repeti inclusive duas empresas que considero excelentes em customização de serviços para brasileiros na cidade: a À la Parisienne e a França entre Amigos. Ambas empresas foram criadas por brasileiros e para brasileiros, e são dois belos cases de sucesso parisiense.

Customização/personalização de roteiros e serviços tem sido o norte no mercado de turismo já há alguns anos. Afinal, hoje em dia it’s all about experiences no segmento de viagens e faz anos que venho batendo nesta tecla: a nossa viagem tem que ter a NOSSA cara e não a cara da viagem do amigo, do cunhado, da colega de trabalho – e nem da blogueira 🙂

A À la Parisienne é uma empresa especializada em locação de imóveis de temporada na cidade, administrando diversos apartamentos de alto padrão em distintas regiões da cidade, desde pequenos studios até coberturas cheias de cômodos. Aliás, o serviço deu tão certo, já operando há tanto tempo em Paris, que seus fundadores decidiram agora levar seu modos operandi também para Lisboa e Barcelona, em duas jogadas acertadíssimas. Com eles tudo funciona redondinho, sem percalços; tanto que quem usa uma vez acaba sempre, como eu, voltando. Acho que a vantagem em relação a sites de aluguel de temporada convencionais são que o atendimento já é todo em português desde o começo, desde as informações do site até o check out, sem sustos. E, como bom produto pensado para brasileiros, há sempre flexibilidade aqui e ali. Como é feita uma curadoria na seleção dos imóveis que eles representam, a gente fica sempre tranquilo sabendo que vai se hospedar num local limpinho, seguro, condizente com as fotos do site.

A França entre Amigos tem trajetória semelhante, mas atuando em serviços de transporte. Há oito anos oferecem transfers e tours privativos tanto dentro de Paris como desde Paris para outros cantos, seja a casa de Monet em Giverny ou os castelos do Loire. E eles também estão ampliando seu escopo: dado o sucesso na capital francesa, estão abrindo agora também uma segunda base em Nice, especializada em passeios pelo sul da França, um baita achado para quem visita a região. Já utilizei o serviço de transfer e o de tour em diferentes ocasiões e recomendo muito: atendimento super profissional, pontual, sem pegadinhas – e sem nunca oferecer nenhum tipo de serviço casado. Todo o serviço, desde o atendimento online aos tours e transfers, é feito sempre por brasileiros que moram na cidade e a conhecem super bem. E gosto que prestam atenção nos detalhes: no transfer ao aeroporto acompanham o viajante até o check in e auxiliam as pessoas que ainda não sabem lidar com os terminais eletrônicos dos aeroportos franceses, e até o city tour em Paris é 100% personalizado, visitando bairros e atrações que realmente interessam para o viajante em questão, conforme briefing na reserva ou no começo do passeio.

Customização de serviços bem-feitinha contribui, e muito, para a nossa experiência geral com a viagem. Vou continuar insistindo nisso, sim.