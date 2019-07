Todas as cores de Jaipur

Jaipur é aquele tipo de destino velho conhecido até de quem nunca pisou na Índia. Algumas de suas fachadas e atrações são exibidas à exaustão no instagram por influenciadores do mundo todo, vários lugares da cidade serviram de locação para todo tipo de filmes e, verdade seja dita, Jaipur é quase uma resumão da Índia do imaginário coletivo: o trânsito doido, os tuk-tuks, as fortalezas impressionantes, os gigantescos reservatórios d’agua, os palácios de sonho, os sáris mais coloridos e até elefantes e encantadores de serpentes aqui e ali. E cada vez que volto para lá, gosto ainda mais.

Uma das maiores cidades da Índia, Jaipur é caótica e complexa como se poderia esperar. Para ficar tranquilo nos deslocamentos, ter passeios guiados e sobreviver ao calorão da cidade, vale super usar algum serviço de receptivo (como, aliás, recomendo para qualquer viagem à Índia). Nesta última visita à cidade, em abril passado, usei os serviços da IndoAsia Tours, que tem base também no Brasil. Com duas noites na cidade dá bem para conhecer o básico; dá pra pegar um full day de tour para as atrações mais emblemáticas e usar o restante do tempo livre para bater perna, fazer compras e comer muito bem.

Conhecida internacionalmente como “the pink city” (a cidade cor-de-rosa, por causa da tonalidade de vários edifícios da cidade antiga), Jaipur vai muito além disso: tem edifícios exuberantes espalhados pela cidade toda, com destaques para seus incontornáveis Forte Âmbar (com direito a palácios, jardins, templos e com uma vista panorâmica matadora da cidade no seu interior), o Hawa Mahal (ou Palácio dos Ventos, a fachada mais fotografada da cidade), os enormes reservatórios de água (aqueles cheios de escadarias, das fotos que geraram polêmica no Instagram), o curioso observatório astronômico Jantar Mantar e o City Palace, a residência da família real de Jaipur hoje convertida em um incrível complexo histórico-cultural daqueles capazes de fazer a gente passar o dia inteirinho lá.

Jaipur guarda também alguns dos mais emblemáticos hotéis da Índia, como o exclusivíssimo RajMahal Palace, um hotel de apenas treze quartos da Suján Luxury que ocupa uma das residências oficiais da família real. O hotel é realmente memorável, bonito até dizer chega, e com localização excelente na cidade. Ali cada quarto tem design exclusivo, incluindo um papel de parede diferente para cada ambiente – e tem um dos melhores serviços em hotelaria que eu já vi. Tem um café da manhã à la carte impecável (incluído na diária, assim como o chá da tarde), um baita restaurante com chancela Relais&Chateaux, mimos importantes como serviço de lavanderia gratuito para todos os hóspedes e é romântico até dizer chega. Dá pra ler minha review completinha dele aqui.

Também merece destaque o pomposo Rambagh Palace, do grupo TAJ, outra antiga residência de marajá e hoje um hotel muito famoso também por servir todas as tardes em seus jardins um concorrido afternoon tea. O chá ali é servido de duas maneiras: tradicional inglês ou tradicional indiano. Se você estiver em mais de duas pessoas como eu estava, o ideal é pedir um de cada – dá bem para todo mundo provar de tudo e é bem interessante ver a diferença entre os dois menus (recomendo mesmo).

No mais, é preciso também reservar tempo para as compras! Mesmo para quem não é shopaholic, Jaipur tem ótimas opções para comprar peças típicas, de pequenos souvenirs a importantes objetos de decoração, dos deliciosos estandes dos mercados à boutiques caprichadinhas em pequenos malls espalhados pela cidade. Bolsas, cerâmicas, bijuterias, tecidos, sapatos, roupas, objetos de decoração… difícil resistir.

