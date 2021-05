Turismo de isolamento na Mantiqueira

Desde o começo da pandemia, tenho falado muito em turismo de isolamento por aqui e também nas redes sociais. Opções remotas de hospedagem, mínimo contato com outras pessoas, deslocamentos mais seguros e controlados. Afinal, o distanciamento social continua sendo atitude ESSENCIAL para contribuirmos para o controle dos avanços da Covid-19.

O turismo de isolamento já é um termo em vigor no turismo, principalmente no segmento de luxo, há bastante tempo. Mas é mesmo inegável que ele tenha ganho uma força sem precedentes – atingindo também outros nichos do turismo – a partir de meados do ano passado. A necessidade de viajar de forma diferente trazida pela pandemia (mantendo critérios mínimo de segurança sanitária) apresentou o turismo de isolamento para muito mais gente. Inclusive gente que pretende fazer disso seu próprio estilo de viajar, mesmo no pós-pandemia.

Da mesma maneira (e pelas mesmas razões), as viagens nunca estiveram tão associadas à natureza quanto agora. Procurar acomodações mais remotas, preferencialmente afastadas o suficiente dos núcleos urbanos de destinos que não estão lidando corretamente com a segurança dos visitantes durante a pandemia (como ausência de obrigatoriedade de uso de máscaras nas ruas, ausência de controle da quantidade de turistas e consumidores dentro de atrações e estabelecimentos etc), tem sido a receita escolhida por muita gente nestes catorze meses de pandemia para escapar um pouco de casa sem se colocar em risco.

UM CASE DE SUCESSO NA HOSPITALIDADE

Foi nessa vibe mesmo que descobri (pelo Instagram!) o Nomad Place, uma propriedade que tem cabanas isoladas em plena Serra da Mantiqueira, nos arredores de São Bento do Sapucaí. Curiosamente, enquanto grande parte da indústria da hospitalidade enfrenta uma crise sem precedentes no país, eis aí um negócio extremamente bem-sucedido, nascido justamente durante a pandemia.

No final de 2019, o paulistano Halmer Marques e sua esposa, ambos com zero experiência em hospitalidade, compraram um terreno próximo a São Bento. Viajantes inveterados, queriam construir inicialmente uma pequena cabana para escaparem aos finais de semana. E, como o terreno é bastante grande (50 mil metros quadrados), com vista panorâmica para as montanhas, alimentavam uma ideia distante, como plano de aposentadoria para o futuro, fazer ali uma pousada inspirada nas acomodações prediletas de suas viagens.

Começaram as obras de sua primeira cabana (estilo A-frame, em madeira) em janeiro do ano passado. Mas em março chegou a pandemia e a obra ficou um tempo paralisada. Quando puderam retomar a construção, perceberam que as pessoas estavam justamente procurando opções seguras, isoladas e rodeadas de natureza para fugir um pouco de casa. E que seria uma boa opção colocar a cabana para locação de temporada.

Criaram uma conta no Instagram enquanto finalizavam a obra para promovê-la e colocaram a cabana na plataforma do Airbnb. O sucesso veio quase que instantaneamente. Quando a cabana ficou pronta, em junho de 2020, Halmer e a esposa conseguiram se hospedar ali por apenas um par de dias – e nunca mais tiveram uma única noite sem hóspedes no local desde então.

A cabana virou um caso de sucesso no instagram (e no boca-a-boca, é claro), e hoje a gente só consegue reservar com literalmente meses de antecedência. Deu tão certo que decidiram antecipar a construção de outras unidades no terreno, respeitando o distanciamento e a privacidade entre elas. Hoje, já contam com duas cabanas A-frame, uma casa cubo e inaugurarão em breve uma acomodação tipo domo no topo da montanha. Todas reservadas quase que ininterruptamente.

A ideia é, ao longo dos próximos anos, chegar a dez unidades espalhadas pelo terreno. Enquanto isso, criaram uma mini horta à disposição dos hóspedes, um micro empório de autosserviço e acabam de plantar parreiras e oliveiras em diferentes pontos do terreno esperando torna-lo ainda mais interessante.

UMA CABANA ISOLADA NA MANTIQUEIRA

Durante meus dias hospedada ali, optei por não ir à cidade (por excesso de gente sem máscaras e carência de distanciamento social) e permaneci no campo, no entorno da cabana. Fiz todos os dias pequenas caminhadas bastante seguras (com máscara sempre comigo, caso encontrasse alguém pelo caminho), com muito ar puro, paisagens lindas por toda a parte e quase ninguém à vista.

As unidades são todas focadas em casais e solo travellers, sempre com apenas uma cama de casal. Mas recebem bem famílias com crianças e animais de estimação (as cabanas possuem também um sofá-cama no piso inferior). Apesar de compactas, contam com área de living separada do quarto, banheiro, cozinha, varanda e até banheira com vista panorâmica.

Ali, como em qualquer aluguel de temporada, é a gente que faz tudo durante a estadia, da limpeza ao preparo das refeições. Mas eles providenciam roupas de cama e banho de boa qualidade e o nano empório de autosserviço funciona para comprinhas emergenciais, se necessário (pegue-e-pague com vinhos, alguns produtos locais etc).

O local é sossegado e seguro (conta com um casal de caseiros para qualquer emergência), com vistas realmente arrebatadoras – e o sol se põe literalmente em frente às cabanas. Caminhar pelos arredores pode levar os mais empolgados até a uma pequena cachoeira. E há wifi para quem quiser praticar “anywhere office”, como eu; só é preciso ser paciente com a intermitência do serviço.

Uma opção de turismo de isolamento bem bolada, segura e com todo o ar puro que precisamos nesses tempos ao redor. Os detalhes da minha estadia por lá estão salvos nos Stories e no feed do meu instagram @maricampos.

