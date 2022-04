Um final de semana em São Paulo

Escapar à capital paulista no final de semana – ou fazer um belo staycation, ou mesmo uma curta temporada de anywhere office – é belo programa para paulistas e paulistanos. E eu já estava mesmo com saudade de passar um final de semana redondinho em São Paulo, hospedada em um dos bons hotéis da cidade, aproveitando também os (muitos) bons restaurantes da cidade.

Neste abril, aproveitei meu retorno de Pipa/RN para passar alguns dias hospedada no sempre ótimo Renaissance São Paulo, um hotel upscale da capital paulista que nunca falha. Gosto bastante da propriedade e acho que ela rivaliza muito bem, inclusive, com alguns hotéis de luxo da cidade.

As boas vibes do Renaissance São Paulo

Localizado nos Jardins, a passos da Avenida Paulista e de alguns ótimos restaurantes da cidade, o Renaissance São Paulo Hotel agora retomou por completo suas atividades, inclusive as do teatro do subsolo. E todos os funcionários continuam mantendo o distanciamento social e usando máscaras corretamente.

O check in é feito com espumante, há bom serviço de estacionamento e vallet, bom spa e academia, atendimento sempre cordial e a casa ainda ganhou um novo restaurante, o Terraço Jardins, que trouxe um pequeno jardim para dentro do hotel.

Não houve mudança nos quartos, que continuam espaçosos e com as mesmas belas vistas para a selva de pedra paulistana – vale a pena cacifar os quartos nos andares mais altos por ela. Em alguns deles, há vista panorâmica até da banheira. E a equipe de guest relations sabe caprichar nas amenidades de boas-vindas.

Achei desta vez o Club Lounge (acessível para membros Elite do Marriott Bonvoy e para hóspedes das Club Suites) melhor do que nunca. O local sempre teve serviço de água, café e refreshments o dia todo, mas tanto o serviço de café da manhã quanto de happy hour me pareceram melhorados, com ainda mais opções gastronômicas. E o serviço ali é sempre pura eficiência e simpatia.

Confira mais detalhes sobre o Renaissance São Paulo Hotel

Para comer bem mesmo com delivery

Em São Paulo, escolher onde comer é sempre tarefa difícil – mas por um bom motivo: há fartura de boas opções, cozinhas, estilos e budgets. Desta vez, decidi, em uma das minhas refeições por lá, apostar no formato delivery também para não interromper o trabalho.

Acertei na escolha do Banzeiro São Paulo, que me entregou, como sempre, um gostinho da Amazônia no coração paulista. Comida fresca, leve e muito saborosa, dos croquetinhos da entrada à sobremesa de chocolate e cupuaçu. Aprovadíssimo.

E aproveito para fazer aqui duas outras recomendações gastronômicas da cidade que também trabalham (e muito bem!) com entregas. Primeiro, a Le Blé Casa de Pães, que entrega as refeições com esmero, em caixas que acondicionam perfeitamente todos os itens, sem risco de se sobreporem. O menu deles é muito farto (e inclui ainda ótimos sucos), mas recomendo especialmente o croissant e o pain au chocolat, simplesmente imbatíveis! Para quem come carne, o pastrami da casa já é praticamente uma instituição paulistana.

E, last but not least, as sobremesas deliciosas da Conta-Gotas, de Ju Bianchi. Os melhores e mais bonitos bolos de São Paulo são dela, e a Ju ainda entrega por toda a cidade também deliciosos brigadeiros, camafeus e outras doces delícias regularmente, além das entregas sazonais de ovos de Páscoa e delícias natalinas. Doce escapada 🙂

