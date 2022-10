A pandemia fez boa parte dos viajantes mexer em suas prioridades na hora de escapar de casa, seja por um final de semana ou períodos mais longos. O contato – visual e físico – com a natureza é hoje fator decisivo para muitos mais gente na hora de efetuar uma reserva de viagem, nos mais distintos nichos do turismo. E um dos mais clássicos e tradicionais da Mantiqueira paulista, o Hotel Toriba, prestes a completar 80 anos, entendeu isso rapidinho e ainda no final do ano passado inaugurou um ninho rodeado em Campos do Jordão.

A acomodação chama-se “ninho” porque tem paredes de vidro e foi construída de maneira suspensa na encosta da montanha, para que pareça mesmo estar na copa das árvores, rodeado de galhos, folhas e flores, com vista panorâmica. O sucesso do primeiro foi tão grande que hoje já são quatro ninhos no Toriba e devem vir outros no futuro.

Como é dormir em um ninho rodeado de verde em Campos do Jordão

No finalzinho de setembro, escapei durante alguns dias para Campos do Jordão, justamente para descansar, ter contato com a natureza e praticar o bom anywhere office em um dos “ninhos” do Hotel Toriba. Esses belos chalés de vidro suspensos em meio à exuberante natureza do Bosque das Bromélias nos dão a impressão, a exemplo dos bons lodges africanos, de estarmos realmente imersos à natureza sem abrir mão do conforto e do bom serviço.

Construídos em aço e vidro e suspensos a 10 metros do solo por pilares inspirados nos troncos das árvores do bosque, o hotel hoje conta com quatro ninhos, todos com amplos quartos, living, área de refeições, closet, banheiros enormes e varanda – e alguns deles ainda contam com um pequeno jardim privativo na parte superior.

Cada ninho, batizado com um nome de um dos pássaros facilmente avistados no bosque, teve projeto exclusivo (e bastante sustentável) do arquiteto Aref Farkouh, sócio-diretor do Hotel Toriba. Com muito uso de luz natural em todos os ambientes e aquecimento por biomassa (inclusive no piso do banheiro e closet), cada ninho produziu pouquíssimos resíduos construtivos – e ganhou interiores bem charmosos, com mobiliário de designers brasileiros e retratos da natureza local impressos em chapa metálica nas paredes.

O ninho Coruja, onde fiquei hospedada por lá, tem paredes de vidro, sala, quarto, canto de refeições com mini cozinha (microondas incluído), walk-in closet, banheiro com banheira e ducha e um belíssimo terraço mobiliado com vista panorâmica para o bosque e as montanhas.

A infraestrutura do Hotel Toriba

Vale saber que os ninhos do Hotel Toriba são bastante diferentes – e razoavelmente superiores – às demais acomodações da propriedade, que conta também com quartos no prédio principal e chalés de concreto em meio ao boque. No ano que vem, vai ganhar ainda a Expresso Toriba, uma suíte de luxo de mais de 60m², inspirada no lendário trem Expresso do Oriente.

O hotel conta também com distintas áreas sociais e de lazer, lindos jardins, trilhas, piscina aquecida, academia, sauna, kids club e spa L’occitane. Os quatro restaurantes diferentes (Pennacchi, Toribinha, Estação Toriba e Bonanza Grill) e três bares (Vindima, Pinho Bravo e da Piscina) estão abertos também para não hóspedes mediante reserva. E vale super conhecer o chá da tarde servido à la carte diariamente no salão Panorama (ou no terraço, em dias de bom tempo).

As diárias incluem apenas um bom café da manhã, servido sem custos tanto no restaurante no prédio principal quanto na própria acomodação (recomendo muito tomar o café no terraço dos quartos, com vista para o verde). Um bônus muito bem vindo: todas as demais refeições que o hóspede quiser fazer na propriedade também podem ser entregues nas acomodações, sem custos extras pelo serviço, inclusive os fondues do restaurante Toribinha.

Os ninhos do Hotel Toriba são sustentavelmente abastecidos com água filtrada cortesia, mas o hotel infelizmente ainda faz muito uso de plástico e cobra pelas cápsulas de café no quarto, mesmo nas acomodações mais luxusosas.

